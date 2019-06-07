Пожарным и спасателям «смягчили» ипотеку в России

В России пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке, сообщил замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев.

По программе льготной ипотеки 30% стоимости жилья будет вносить государство, остальную сумму выплатит сам заемщик по ставке 6%. Заемщик также сможет сделать первоначальный взнос из собственных средств, ставка по ипотеке в этом случае не изменится и будет составлять те же 6%.

По словам замглавы министерства, начало реализации проекта намечено на 2020 год. Планируется, что в нем будут участвовать пять тысяч пожарных и спасателей.

Сейчас сотрудники МЧС в зависимости от формы службы могут получить единую социальную выплату для приобретения жилья или иную помощь. На получение единой выплаты имеют право 11 тысяч человек.

Источник: ntv.ru