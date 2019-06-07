Пожарным и спасателям «смягчили» ипотеку в России

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Любопытно, а за что им такие выгодные предложения?
Остальные что не люди?и так на пенсию раньше идут! Молодым семьям снизьте ипотеку! Все эти программы типа жилище т.д. фикция. У вас ни должно ни где быть доли. Помощи ни какой от государства после 1,5 до 3 лет ребенку
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