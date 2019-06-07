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Пожарным и спасателям «смягчили» ипотеку в России

По программе льготной ипотеки 30% стоимости жилья будет вносить государство, остальную сумму выплатит сам заемщик по ставке 6%.

7.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Пожарным и спасателям смягчили ипотеку в России

Сейчас сотрудники МЧС в зависимости от формы службы могут получить единую социальную выплату для приобретения жилья

В России пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке, сообщил замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев.
По программе льготной ипотеки 30% стоимости жилья будет вносить государство, остальную сумму выплатит сам заемщик по ставке 6%. Заемщик также сможет сделать первоначальный взнос из собственных средств, ставка по ипотеке в этом случае не изменится и будет составлять те же 6%.

По словам замглавы министерства, начало реализации проекта намечено на 2020 год. Планируется, что в нем будут участвовать пять тысяч пожарных и спасателей.

Сейчас сотрудники МЧС в зависимости от формы службы могут получить единую социальную выплату для приобретения жилья или иную помощь. На получение единой выплаты имеют право 11 тысяч человек.

Источник: ntv.ru


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(1) Комментарий

  1. Работяга

    Любопытно, а за что им такие выгодные предложения?
    Остальные что не люди?и так на пенсию раньше идут! Молодым семьям снизьте ипотеку! Все эти программы типа жилище т.д. фикция. У вас ни должно ни где быть доли. Помощи ни какой от государства после 1,5 до 3 лет ребенку

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