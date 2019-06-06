Прорвало: Водовозку прислали отключенным от воды жителям 6-этажки в Бердске

Люди запасаются водой, предполагая, что ремонт трубы затянется
В 19.00 четверга, 6 июня, к дому №22 на ул. К. Маркса подъехала водовозка. Жители большой 6-этажки выстраивались в очередь за питьевой водой. Тремя часами раньше во всем доме отключили воду.
Набирающие воду ведрами, банками и бутылками сокрушались, что не на всех подъездах было объявление об отключении водоснабжения. Делали догадки, что могло произойти. Ведь во всех соседних домах вода есть. Некоторые связывали отсутствие воды с подпором канализации в частном доме напротив, где коммунальщики уже несколько дней пытаются устранить проблему.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурно-диспетчерской службе, эти два события между собой не пересекаются.
— Обнаружен дефект на водоводе в районе дома 22 на К. Маркса. Ориентировочно до 12.00 завтра его устранят, — рассказал оперативный дежурный по городу. — Подвоз воды организован. Чрезвычайной ситуации нет.
В диспетчерской Комбината бытовых услуг подтвердили, что воду отключили из-за прорыва трубы водоснабжения.
— Воды нет только в одном доме — порыв образовался между ним и частными домами на ул. Пархоменко, — рассказали в КБУ, отметив, что даже если сроки окончания ремонта сдвинутся, аварию в любом случае устранят в пятницу, 7 июня.
Все зависит от того, каким по масштабам окажется дефект на трубе. К раскопкам и поиску места порыва приступят завтра с утра.
Водовозка простояла более часа. Подавляющее большинство жителей обезвоженной 6-этижки вполне спокойно отнеслись к временным неудобствам, но с надеждой, что экстрим не продлится долго.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10