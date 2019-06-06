Прорвало: Водовозку прислали отключенным от воды жителям 6-этажки в Бердске

В 19.00 четверга, 6 июня, к дому №22 на ул. К. Маркса подъехала водовозка. Жители большой 6-этажки выстраивались в очередь за питьевой водой. Тремя часами раньше во всем доме отключили воду.

Набирающие воду ведрами, банками и бутылками сокрушались, что не на всех подъездах было объявление об отключении водоснабжения. Делали догадки, что могло произойти. Ведь во всех соседних домах вода есть. Некоторые связывали отсутствие воды с подпором канализации в частном доме напротив, где коммунальщики уже несколько дней пытаются устранить проблему.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Единой дежурно-диспетчерской службе, эти два события между собой не пересекаются.

— Обнаружен дефект на водоводе в районе дома 22 на К. Маркса. Ориентировочно до 12.00 завтра его устранят, — рассказал оперативный дежурный по городу. — Подвоз воды организован. Чрезвычайной ситуации нет.

В диспетчерской Комбината бытовых услуг подтвердили, что воду отключили из-за прорыва трубы водоснабжения.

— Воды нет только в одном доме — порыв образовался между ним и частными домами на ул. Пархоменко, — рассказали в КБУ, отметив, что даже если сроки окончания ремонта сдвинутся, аварию в любом случае устранят в пятницу, 7 июня.

Все зависит от того, каким по масштабам окажется дефект на трубе. К раскопкам и поиску места порыва приступят завтра с утра.

Водовозка простояла более часа. Подавляющее большинство жителей обезвоженной 6-этижки вполне спокойно отнеслись к временным неудобствам, но с надеждой, что экстрим не продлится долго.

Автор видео Анастасия Солодкова

