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Пнул в висок ногой полицейского пьяный житель Бердска

Мужчина сопротивлялся оказанию медпомощи, на призывы правоохранителя прекратить противоправные действия, ударил его ногой. За это бердчанин получил уголовный срок.

6.06.2019 Фото: PxHere Один комментарий
 
Пнул в висок ногой полицейского пьяный житель Бердска

Удар прилетел в левый висок

В марте 2019 года выпивший бердчанин Артем Рубейкин оказал сопротивление медикам, а на призыв правоохранителя прекратить противоправные действия, быстро отреагировал пинком ногой. Удар прилетел в левый висок полицейскому.

17 мая уголовное дело поступило в бердский городской суд, а уже сегодня, 6 июня, судья Татьяна Васюхневич вынесла по нему решение.

— Так как Рубейкин применил в отношение сотруднику полиции насилие не опасное для жизни и здоровья, то его приговорили к 1 году условного наказания. Свою вину он признал полностью, суд рассматривал дело в особом порядке, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова сегодня, 6 июня.

Стоит отметить, что наказание по части 1 статьи 318 УК РФ предполагает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


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(1) Комментарий

  1. Махмуд

    Срок уголовным не бывает, дело уголовным бывает.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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