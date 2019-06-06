Инструкция: Как потратить маткапитал с ребенком до 3-х лет в Бердске

Провели прямую линию по вопросам материнского капитала сотрудники УПФР в Бердске. Самые распространенные вопросы бердчанок и ответы на них они предоставили «Курьер. Среда. Бердск».

Можно ли потратить часть материнского капитала на оплату детского сада старшей дочери, если второму ребенку нет 3-х лет?

— Можно. В 2018 году внесены изменения в федеральный закон 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года согласно которым, распоряжаться средствами материнского капитала можно на оплату платных образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов до достижения ребенком 3-х летнего возраста.

У меня родился второй ребенок в августе 2018 года. Имею ли я право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала? Если да, то какой размер выплаты?

— Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден, начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Новосибирской области она составляет 17 422,50 рублей. Выплата на 2019 год установлена в размере 11 358,00 рублей ежемесячно до достижения ребенком 1,5 летнего возраста.

Как можно подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала?

— Подать заявление можно лично, либо через представителя в территориальный орган ПФР по месту жительства, через филиал МФЦ и в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР либо портал госуслуг. Если заявление подано в электронном виде, в течение 5 дней необходимо представить необходимые документы в территориальное управление ПФР.

В какие сроки необходимо подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату?

— Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. В случае если заявление подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребенка назначается с даты рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ребенку нет 3-х лет. Куда можно направить средства материнского капитала?

Средства материнского (семейного) капитала до достижения ребенком 3-х летнего возраста можно направить по четырем направлениям:

1. Ежемесячная выплата нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018года.

2. Погашение кредита или первоначальный взнос по кредиту на покупку жилья.

3. Оплата присмотра и ухода за ребенком в детском саду и яслях.

4. Оплата товаров и услуг для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов.

У меня в 2017 году родился второй ребенок, и я получила сертификат на материнский капитал. Старшему ребенку в этом году установили инвалидность, могу я потратить материнский капитал на его лечение?

— Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. Их можно потратить на любого ребенка семьи, в том числе и усыновленного, в любое время, не дожидаясь, когда ребенку, давшему право на сертификат, исполнится 3 года. Помимо этого, за счет средств материнского капитала компенсируются уже понесенные затраты на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Перечень товаров и услуг утвержден правительством РФ.

Мы взяли кредит на строительство жилья в многоквартирном доме, заемщик – супруг. Какие документы необходимо предоставить на погашение ипотечного кредита на приобретение строящегося жилья?

— В случае направления средств материнского капитала на погашение долга по кредиту на строительство жилья лицо, получившее сертификат, предоставляет:

1. Документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

2. Основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

3. Свидетельство о заключении брака;

4. Кредитный договор;

5. Справку кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом;

6. Договор участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке;

7. Письменное обязательство лиц, являющихся стороной сделки по строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению.

По материалам УПФР в Бердске подготовила Галина Панчева