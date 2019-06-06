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Если завтра война: обеспечен продовольствием и пунктами эвакуации Бердск

Городу поставили оценку «хорошо» за масштабные учения по ликвидации ЧС и переход экономики с мирного времени на военное.

6.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО 7 коммент.
 
Если завтра война: обеспечен продовольствием и пунктами эвакуации Бердск

МЧС спасали пенсионеров из дома престарелых

За способность Бердска ликвидировать сложнейшие чрезвычайные ситуации городу поставили оценку «хорошо». Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 июня, по итогам трехдневных масштабных учений вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 июня в городе в ходе тренировки успешно устранили «пожар» в доме престарелых и серьезное ДТП с погибшими и 40 пострадавшими.

5 и 6 июня в Бердске «репетировали» начало войны — переход экономики города с мирного времени на военное. Захаров возглавлял комиссию по устойчивому функционированию, то есть отвечал за все, осуществлял общее руководство.

— Общая оценка, которую объявил руководитель учений, замначальника областного управления МЧС Лебедев, у нас «хорошо». Если завтра война, мы четко представляем себе, куда эвакуировать людей. Сегодня проверили пункты эвакуации — школы и ДК «Родина». Туда прибывают люди в случае ЧП. Специальные пункты оборудованы, там их обеспечивают питанием, одеждой. Мы это отработали. Есть, где спрятаться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

В этот раз бомбоубежища не проверяли.

По запасам продовольствия и предметов первой необходимости, по словам Владимира Николаевича, проблем в Бердске нет.
— Есть резерв, есть договоры на период военного времени, по которым предприятия обязаны поставить еду и воду. Резервные склады относятся к гособеспечению. Муку дает элеватор, топливо — нефтехранилище «Гигант». Все четко определено. — отметил Захаров.

Существует четкая система оповещения бердчан в случае чрезвычайной ситуации или начале военных действий. Это сирены, громкоговорители, обход, обзвон, смс-сообщения. Она работала во время учений четко.

По словам Захарова, не обошлось без «отдельных шероховатостей», но все, на что указали проверяющие бдительность муниципальной власти и городских служб, исправили и учли.

Последний раз командно-штабные учения такого масштаба проходили в Бердске в 2016 году.


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(7) Комментариев

  1. Алесандр

    Страна не пуганых идиотов!

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  2. Аноним

    Про оперативность…многие недавно видели как сгорел дом на 3х хозяев на ул. Лизы Чайкиной, в центре города!
    Хорошо только на бумаге.

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  3. Николай

    В 1941г готовность страны к войне в разы была лучше (склады продовольствия нз, защитные сооружения, подготовка трудовых и военных ресурсов, места приёма эвакуированных, заводы, которые переводили на военную продукцию, и тд), в результате были не готовы! Вспоминаю, когда в г. Бердске произошло землетрясение, в городе не было мобильной связи (от перегрузки зависла связь), невозможно было руководить предприятиями, службами, узнать у дежурного ГОЧС, что происходит! Радиостанции, которые были на предприятиях и службах оказались не готовы к работе, тревожных частот никто не знает. Если начнётся война или крупное ЧС, руководство города дружно разуется и станет к стенке, как генерал армии Петров, которой делал на много больше.

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  4. Аноним

    Ну и то слава богу. По каким ещё критериям хорошо? Как с медицинской? С обеспеченностью рабочими местами и достойной оплатой труда? Любое направление берите и смело ставить оценку кол

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  5. Аноним

    Все в жизни гораздо и проще, и сложнее одновременно. Не важно сколько складов с продовольствием есть, а важно что с ними станет в первые дни войны. В СССР было на начало войны всего достаточно. Но как получилось, что последние составы с советским зерном для вермахта пересекли границу Германии утром 22 июня?.
    Или вопросы по технике. Как, имея 3-кратное численное превосходство в танках , наши войска сумели уже через месяц боев сравняться, а через два уже ощущать нехватку танков? Почему при штурме Москвы, наши солдаты ложились под «немецкие» танки Т-34 с противотанковыми гранатами? Вопросов много. Ответы получим, если снова война…

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    • Гость

      Вопрос про танки СССР давно изучен и объяснён. Имеющий глаза — увидит, уши — услышит.
      Смотрим лекцию: Лекция Алексея Исаева «Лето 41-го. Куда делись советские танки?» 8)

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  6. Аноним

    Мне как-то пришлось проверять сёла куда хотят эвакуировать г. Бердск. Там никто не ждёт массы людей, детей, земля распродана, дома отдыха, пионерские лагеря разрушены, количество населения уменьшилось и тд. Травников и руководство ЧсГо области никогда не перемещали тысячи людей на сотни км, которых на марше надо кормить, заправлять машины, медицинское обеспечение, управление колонами, пункты привалов и тд. Мне приходилось на Украине участвовать в экспериментальных учениях, когда призвали несколько тысяч людей. Это пьяная серая толпа, дети родственики — не управляемая масса. Во время войны ТВ, радио, мобильная связь работать не будет, так как по этим маякам наводится высокоточное оружие

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