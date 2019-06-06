Если завтра война: обеспечен продовольствием и пунктами эвакуации Бердск

За способность Бердска ликвидировать сложнейшие чрезвычайные ситуации городу поставили оценку «хорошо». Об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 июня, по итогам трехдневных масштабных учений вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 июня в городе в ходе тренировки успешно устранили «пожар» в доме престарелых и серьезное ДТП с погибшими и 40 пострадавшими.

5 и 6 июня в Бердске «репетировали» начало войны — переход экономики города с мирного времени на военное. Захаров возглавлял комиссию по устойчивому функционированию, то есть отвечал за все, осуществлял общее руководство.

— Общая оценка, которую объявил руководитель учений, замначальника областного управления МЧС Лебедев, у нас «хорошо». Если завтра война, мы четко представляем себе, куда эвакуировать людей. Сегодня проверили пункты эвакуации — школы и ДК «Родина». Туда прибывают люди в случае ЧП. Специальные пункты оборудованы, там их обеспечивают питанием, одеждой. Мы это отработали. Есть, где спрятаться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

В этот раз бомбоубежища не проверяли.

По запасам продовольствия и предметов первой необходимости, по словам Владимира Николаевича, проблем в Бердске нет.

— Есть резерв, есть договоры на период военного времени, по которым предприятия обязаны поставить еду и воду. Резервные склады относятся к гособеспечению. Муку дает элеватор, топливо — нефтехранилище «Гигант». Все четко определено. — отметил Захаров.

Существует четкая система оповещения бердчан в случае чрезвычайной ситуации или начале военных действий. Это сирены, громкоговорители, обход, обзвон, смс-сообщения. Она работала во время учений четко.

По словам Захарова, не обошлось без «отдельных шероховатостей», но все, на что указали проверяющие бдительность муниципальной власти и городских служб, исправили и учли.

Последний раз командно-штабные учения такого масштаба проходили в Бердске в 2016 году.