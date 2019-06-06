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SOS: Мощный ливень, гроза и шквалистый ветер идут в Бердск

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SOS: Мощный ливень, гроза и шквалистый ветер идут в Бердск

В регионе объявлено экстренное предупреждение. Комплекс неблагоприятных метеоявлений ожидается 6 и 7 июня. Порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду.

6.06.2019 Фото: Pixabay Один комментарий
 
SOS: Мощный ливень, гроза и шквалистый ветер идут в Бердск

Штормовое предупреждение объявлено в НСО

В регионе объявлено экстренное предупреждение. Комплекс неблагоприятных метеоявлений ожидается 6 и 7 июня. По данным гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 25 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений. Муниципальные власти и руководители объектов жизнеобеспечения получили соответствующие прогнозы.

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, аккуратно выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества, не произошёл пожар.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

В главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия: 8 (383) 239-99-99.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    НВР: Не-а.
    «………………………………………………………………………………………..Ветер воет… Гром грохочет… Синим пламенем пылают стаи туч над бездной [Бердска]. [Бердск наш] ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в [Бердске], исчезая, отраженья этих молний. — Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно [Бердском]; то кричит пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!…..» (С) :P :-D %)

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