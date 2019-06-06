Камыши и лягушки исчезли из погребов и огородов после сооружения за 85 млн рублей дренажа в Бердске

Завершилось сооружение дренажной системы для осушения территории Бердска, подтопляемой грунтовыми водами. До конца июня пообещали сдать объект. Об этом 3 июня доложило главе города руководство управления капитального строительства.

Главный инженер УКСа Николай Возвышаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что остались «технические моменты».

— Готовность 90%, остались технические моменты, которые необходимо выполнить. Но к концу месяца у нас планируется сдача всех пяти колодцев. Все они работают, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 июня, Возвышаев.

По его словам, дренажные лучи выполнили согласно проекту. Но добавили новые в направлении наиболее подтопляемых подземными водами участков. Главный инженер УКСа акцентировал внимание на том, что дополнительные лучи прокладывал подрядчик за свой счет.

— Подрядчик взял на себя эту функцию, поскольку не хватало собираемой воды. И вместо 6 скважин он пробурил 12. Так сделали, например, на колодце, сооруженном на перекрестке улиц Искитимской и Красная Сибирь. Направленность разная. Собираемость воды сейчас резко увеличилась. Все работает. Эффект есть. Люди видят, что уходит вода, — заявил Николай Иванович.

УКС постоянно мониторит уровень грунтовых под по шести контрольным точкам. Это скважины, пробуренные по всему периметру подтопляемой зоны. Раз в неделю специалисты выполняют замеры уровня подземной воды — насколько он упал. Например, в начале сооружения дренажной системы вода стояла на глубине 15 см, сейчас в некоторых местах вода находится на отметке 1,2 метра от поверхности земли. Это показатель того, что дренажная система работает эффективно и справляется со своей задачей.

В ближайшие дни комиссия проверит, как работают дренажные колодцы, прежде чем принять систему понижения уровня грунтовых вод в эксплуатацию и рассчитаться с подрядчиком — компанией «Виогем» из Белгорода.

Вода уходит

Эффект от дренажа почувствовали бердчане, домовладения которых годами заливали грунтовые воды. В частном доме на ул. Толбухина, где в прошлом году из-за сырости в подпол рухнула печь, вода ушла. Как рассказал хозяин дома Вячеслав Петров, впервые за много лет нет озера на огороде.

— Пока ничего радостного. Но вода ушла. Огород сухой, точнее стоит каша. Думаю, это благодаря дренажной системе. Но поздравлять пока особо не с чем. Я выравнял пол в доме, который повело, но он опять провалился — в подполе все осыпалось. Влага сказывается, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 6 июня Вячеслав.

Летом он планирует продолжить строительства нового дома на своем участке, чтобы переехать из сгнившего из-за воды:

— Жить здесь невозможно, надеюсь строиться. Думаю, за лето просохнет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», грунтовые воды были настоящим стихийным бедствием для семьи Петровых. Вырытая новая выгребная яма для туалета за пару часов полностью заполнялась водой. Подпол постоянно, даже зимой был заполнен полностью водой. В доме постоянно стоит опасная влага, плесень. Из-за промокшего грунта разрушаются стены дома из сибита, который Вячеслав начал строить на своем участке пару лет назад.

Улучшения заметны и на ул. Искитимской. На участке, где ушли под землю 12 КамАЗов земли и стояло море, огород высох и его хозяева даже высадили рассаду. В доме напротив, где проживает Нина Лебедева, уровень воды в подполе существенно снизился, но до сухости еще далеко.

— В туалете уровень воды, конечно, ниже. Но после дождя он опять поднимется. В погребе банки уже не плавают, лягушки не квакают, но вода стоит. Наступить нельзя — каша. Те соседи, которые засыпали погреба, говорят, что у них сухо. А у нас подпол 1,5 метра глубиной. Страшная сырость, никак не проветрить, — рассказала Наталья, дочь Нины Лебедевой.

По ее оценке, в сравнении с прошлым годом ситуация изменилась в лучшую сторону. Домочадцы уже не бояться спать по ночам с ожидаем, когда провалится пол и они упадут в 1,5-метровый «бассейн». Наталья полагает, что картина изменилась благодаря дренажной системе.

В доме по соседству на ул. Толбухина огород много лет был болотом, заросшим камышами — вода не уходила никогда. Сейчас там сухо.

Жители подтопляемых домов решили проводить свой мониторинг, отслеживать, как ведет себя подземная вода, чтобы самим поставить оценку дренажной системе, построенной в Бердске за год.

Продолжение следует

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. Контракт заканчивается 30 июня 2019-го.

В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га, попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска. Грунтовые воды у них годами стояли в погребах и огородах.

Количество скважин на первых двух колодцах по 10 штук, на третьем — 6-7, на четвертом и пятом — по 4.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, пять колодцев — не панацея для территории в 50 га. Несколько лет назад грунтовая вода стала появляться в погребах центра города: на ул. Гоголя и Фурманова. Мэрия по согласованию с министерством природных ресурсов будет продолжать вести проектные и изыскательские работы. Нужно будет продолжать строительство дренажных колодцев.

Колодцы установлены на ул. Рогачева и Березовой, ул. Толбухина, ул. Искитимской, ул. Мира и Красноармейской.

Вопрос о том, кто будет заниматься эксплуатацией осушительных колодцев, по словам Захарова, находится в стадии решения.

— Это оборудование перейдет на баланс учреждения, определимся, какого, и там будет вариант: нанимать специалиста или принимать стороннюю организацию на условиях подряда, — пояснил Владимир Николаевич.

Закономерно встал вопрос: справится ли ливневая система с потоком грунтовых вод при полном введении в эксплуатации всех пяти колодцев, и не потребуется ли строительство дополнительных веток?

Бывают проливные дожди, когда ливневая система не справляется с потоком воды. Но в обычном режиме ее мощности будет достаточно. Нужно только сделать небольшую реконструкцию — по этому вопросу УКС работает с УЖКХ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2018 году из-за грунтовых вод один за одним разрушались частные дома в Бердске. Буквально падали стены и печи, дома становились непригодными для проживания.