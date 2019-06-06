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Заболевают перед ЕГЭ выпускники в Бердске

Сдать испытания заболевшие школьники смогут в резервные сроки — до 1 июля.

6.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Заболевают перед ЕГЭ выпускники в Бердске

В этом году бердские школы покинут 553 выпускника

Сдают экзамен по математике сегодня, 6 мая, девятиклассники в Бердске. Для того, чтобы получить аттестат, девятикласснику нужно сдать минимум четыре экзамена в форме ОГЭ: русский язык и математику и два предмета по выбору.

По словам замначальника управления образования и молодежной политики Михаила Каркавина, как у девятиклассников, так и у 11 классов экзамены проходят в обычном режиме, без происшествий и нарушений. Бывают случаи, когда экзаменующиеся не приходят на испытания, но это связано в большинстве случаев с болезнью, отметил Михаил Викторович. Пропустившие экзамен по уважительной причине выпускники смогут сдать их в резервные сроки — до 1 июля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору оказалось обществознание. Этот экзамен будут сдавать 10 июня. При сдаче ЕГЭ не было выявлено ни одного нарушения. Но все же не обошлось без инцидентов.

Всегда бывают случаи, когда на экзаменах у школьников возникают какие-либо боли, чаще всего это связано с головной болью или болью в желудке. В пунктах сдачи ЕГЭ всегда дежурят врачи, они оказывают ребятам помощь, и те продолжают сдавать экзамены. Но в этом году одной из выпускниц на ЕГЭ по математике стало плохо, и ее увезла скорая помощь. ЕГЭ по математике ей придется пересдавать в резервные сроки.

На сдаче экзаменов в 9 классе стало плохо одному из школьников. Он получил травму, но пришел на испытание. Учащегося увезли в больницу и провели операцию.

Два девятиклассника пытались нарушить правила сдачи ОГЭ — пронести сотовые телефоны, но на входе их остановили. Телефоны забрали.


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