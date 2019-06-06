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Фото: Вот такие обреченные ели растут на ул. Ленина

Если в ближайшее время все их не обследуют и не уберут остатки капроновых оттяжек, то жить им не долго.

6.06.2019 Фото: читателя Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость:

К вопросу о озеленении города: от такие обречённые ели растут на ул.Ленина. Если в ближайшее время все их не обследуют и не уберут остатки капроновых оттяжек, то жить им не долго. На двух елях растущих напротив аптеки, Ленина,27 удавки срезал и удалил. К кому обращаться не знаю. Захарову наплевать, отписался по подобному вопросу. Ели нашпигованные скобами мебельного степлера так и стоят на 11 квартале. А то всё озеленение в Бердске сводится к освоению средств, а дальше хоть трава не расти…

Фото: Вот такие обреченные ели растут на ул. Ленина


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