Забрать водительские права у алкоголиков потребовал прокурор в Новосибирской области

Куйбышевским межрайонным прокурором предъявлено в суд шесть административных исковых заявлений в интересах неопределенного круга лиц к гражданам о прекращении действия специального права на управление транспортными средствами. В ходе проверки установлено, что ответчики состоят на учете в наркологическом диспансере с диагнозами с заболеванием «алкоголизм», что является препятствием для управления авто- и мототранспортными средствами.

Постановлением правительства России от 29.12.2014 № 1604 утвержден «Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами». Противопоказано управлять транспортными средствами лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психотропных веществ. К указанным расстройствам, в том числе, относится синдром алкогольной зависимости.

Наличие у таких лиц права на управление источником повышенной опасности — транспортными средствами и выдача им водительского удостоверения ставит под угрозу жизнь и здоровье иных граждан, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия движения по дорогам.

Управление транспортным средством такими гражданами создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участникам, может повлечь причинение вреда жизни, здоровью или их имуществу.

Куйбышевский межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортным средством. Исковые заявления находятся на рассмотрении в суде.

Источник: Прокуратура НСО