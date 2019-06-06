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Мусорные контейнеры отдадут в лизинг россиянам

Нехватка контейнеров — это одна из проблем, которую озвучили на совещании у президента. Уже определен механизм, который позволит регионам найти финансирование на замену контейнеров и покупку новых.

6.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Мусорные контейнеры отдадут в лизинг россиянам

Инфраструктура должна быть создана в предельно короткий срок

Мусорные контейнеры и другие объекты для сбора и утилизации отходов планируется сдавать в лизинг в стране, сообщил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в ходе пленарного заседания «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами», проходящего перед Петербургским международным экономическим форумом 2019.

«Нехватка контейнеров — это одна из проблем, которую озвучили на совещании у президента. Программа лизинга. Мы договорились с крупнейшими лизинговыми компаниями страны, чтобы они включили контейнеры в комплексный состав лизингового продукта, чтобы региональные операторы обновили свои фонды», — сказал Буцаев.

Он отметил, что также определен механизм, который позволит регионам найти финансирование на замену контейнеров и покупку новых. Кроме того, ведется работа над информационной системой, которая позволит сделать отрасль прозрачнее и понятнее, в частности, позволит отслеживать отходы с момента образования, сортировки, утилизации, видеть место захоронения.

«Это позволит создать экономические предпосылки, чтобы в отрасль заходили серьезные инвесторы. Основная задача — создание инфраструктуры, < …> которой не было в стране до определенного времени. В каждом субъекте должны существовать современные мусоросортирующие комплексы, перегрузочные станции, места конечного захоронения», — уточнил Буцаев.

Он подчеркнул, что данная инфраструктура должна быть создана в предельно короткий период времени, определенный национальным проектом.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.

Источник: riamo.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Совсем одурели от жадности. Мало того, что зарядили с людей двойную, а то и тройную плату, так еще и контейнеры в лизинг. Это нужно внести в учебники уникальных способов мошенничества. На мусоре сделать колоссальные бабки… это действительно гениальность.

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  2. Новый мэр

    :-D мусорки в лизинг :-D это прорыв :-D патриот твой выход

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