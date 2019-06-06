Рискуют погибнуть под колесами автомобиля из-за ремонта ул. Лунной жители Бердска

Без слез не может идти по ул. Лунной жительница Бердска Татьяна Вишнякова. Из-за начавшегося ремонта улицы. Татьяна Львовна боится, что упадет на раскопанных тротуарах, а подняться уже не сможет.

— Начали ремонтировать со всех сторон. И автомобильную дорожку, и пешеходные дорожки. Автомобильную дорогу сделали, а тротуары так и стоят развороченные. Начиная от ДК «Родина» до «Орбиты». У меня эндопротезы. Я не могу поднять ногу высоко. Ну положите вы хотя бы одну пешеходную дорожку, с одной стороны. Так нет. Возле «Сырной лавки» весь бетон подавали экскаватором. И мы ходим по этим кускам. Еще натянут веревочки. Переступай эти веревочки, бугры, ямы. Пошла на другую сторону, а там то же самое. В прошлое воскресенье шла по рытвинам и видела такую картину: люди коляски тащат на себе, детей на себе, велосипеды на себе. Все идут и ругаются. В расчетно-кассовый центр столько сейчас жителей идет, а там все разрыто. Идут бабушки и дедушки с палочками, — возмущалась Татьяна Вишнякова.

Бердчанка соглашается, что, конечно, когда-то будет красиво, но терпеть неудобства теперь как-то не очень хочется. Еще ей очень не нравится, что при строительстве убрали порядка 30 деревьев. И очень было жаль цветущий куст сирени, который рабочие вполне могли бы оставить, если бы не поленились, и прокопали ямку возле нее вручную, а не зашел бы экскаватор и все не снес бы вокруг, рассказала Татьяна Львовна.

— Идешь по этим раскопанным тротуарам, и доходит до слез, вот упаду, а подняться-то не смогу. Как-то преодолевала препятствие возле «Сырной лавки», а потом плюнула, и подумала, пусть меня лучше задавят, — вышла на проезжую часть. Там уже было все сделано. Прошла спокойно. А так наверное убилась бы, — негодует бердчанка.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, на ул. Лунной переходы и подходы к бордюрам подсыпаются щебенкой.

— Это же стройка идет. Среди города. Я тоже там каждый день хожу. Да, неудобно, некомфортно, но ждем результата. Он же покажет себя. Я понимаю, что есть недовольные. Но что делать. Подсыпают где-то какие-то ямки, переходы, перепады. Чтобы хоть было более или менее ходить, безопасно. Комфорт будет, когда объект сдадим, — пояснил Совбанов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аукцион по ремонту ул. Лунной за 57 млн рублей выиграл ООО «СтройСити».

Дорожники из Новосибирска приступили к реконструкции трехсот метров дороги по улице Лунной от Алексеевской бани до ТЦ «Орбита» с 25 мая. В рамках проекта подрядчик отремонтирует проезжую часть, примыкание внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. На дороге появятся два светофора — один для пешеходов и другой в месте концентрации ДТП на перекрестке улиц Лунной и Космической. Строители должны сдать объект в эксплуатацию до 1 августа.

Работы на ул. Лунной ведутся как днем, так и ночью — на это дала добро мэрия Бердска.