Фекальная авария: Волосы из парикмахерских сожгли насос в КНС Микрорайона Бердска

Жителей ул. Звездной вновь заливает фекальными стоками. Они вытекают из унитазов и ванн из-за того, что кнализационно-насосная станция на ул. Космической перестала перекачивать стоки. На КНС сидят порядка 30 высотных домов и несколько частных, присоединенных к канализации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 31 мая нечистоты откачивали «силами МЧС». Комбинат бытовых услуг, которому принадлежит КНС, пытался заменить вышедший из строя насос.

— Там получились проблемы с насосами. Работал резервный насос. Основной был планово на ремонте. И он сломался, хотя был на гарантии. Сейчас два насоса находятся на ремонте. Поэтому организовали перекачку — привлекли Центр МЧС Новосибирской области. Он нам дал станцию перекачки. Сейчас перекачиваем стоки микрорайона космического в центральную канализацию без КНС, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городском хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, 3 июня насос привезли и поставили. Но он снова сломался, сообщил сегодня, 6 июня, замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко. И виной тому волосы, которые 4 парикмахерские сбрасывают в канализацию.

— Два насоса вышли из строя. Поставили один после ремонта, он отработал ровно три дня. Он вышел из строя из-за того, что наматывает волосы. Насос просто сгорел. Сегодня его снова отправим в ремонт, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.

По его словам, ремонт насоса стоит до 140 тыс. рублей.

Кроме того, при ремонте дороги на ул. Лунной, которая по соседству с КНС, обнаружили, что колодцы засыпаны стройматериалами и щебнем. И это создает серьезную проблему для перекачки канализационных стоков.

Сейчас на смену насосов МЧС, которые перекачивали стоки микрорайона Космического и прилегающих частных домов, пришли помпы Комбината бытовых услуг.

Когда полностью будет восстановлена нормальная перекачка фекальных вод, неизвестно. Все зависит от сроков ремонта насоса. Поскольку там придется менять импортные запчасти, ремонт может затянуться. Дело может затянуться на неделю и дольше.

КБУ разводит руками, поскольку найти и наказать виновных цирюльников практически невозможно. Хотя информация передадут в «соответствующие службы». Остается только уповать на сознательность потребителей канализационной системы и умолять не бросать в унитаз волосы и другие отходы производства, которые не может «переварить» насос КНС.

По словам терпящих бедствие, с 2015 года они регулярно сообщают об аварийном состоянии КНС в бердскую мэрию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Писали даже в приемную президента.

— С декабря 2017 года ситуация с водоотведением стала просто катастрофической. КНС постоянно останавливается, колодцы переполняются и сточные воды всего микрорайона поступают в наши дома. По ночам мы вынуждены звонить в диспетчерскую Комбината бытовых услуг, дежурить часами возле КНС в ожидании аварийной бригады. Вопросы по оценке технического состояния и эксплуатации указанной КНС, ее возможности по водоотведению с учетом перспективы ввода жилья в микрорайоне Космическом остаются без ответа. КНС не имеет фундамента (металлическая коробка контейнерного типа стоит на земле, пол внутри в виде плиты вздуло и грозит обрушением в накопительную емкость более 100 кубометров), — обрисовали ситуацию бердчане. — Нас снова топит стоками. Мы уже более недели не имеем возможности пользоваться водоотведением.