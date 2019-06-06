Кровавая пьянка: Пырнула ножом в живот приятеля жительница Бердска

Утром 5 июня из общежития по улице Вокзальной в г. Бердске бригадой скорой помощи был доставлен 44-летний житель города с ножевым ранением брюшной полости. Сообщение о совершенном преступлении поступило в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 28-летнюю бердчанку, проживающую в том же общежитии. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного и произошедшей ссоры женщина нанесла своему знакомому удар ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Орудие преступления изъято. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.