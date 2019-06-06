КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка

«Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Заболевают перед ЕГЭ выпускники в Бердске

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Абоненты оплатили отмену роуминга в России

Кровавая пьянка: Пырнула ножом в живот приятеля жительница Бердска

Результаты ЕГЭ можно узнать «ВКонтакте»

За один день проведут диспансеризацию в больницах России

Рискуют погибнуть под колесами автомобиля из-за ремонта ул. Лунной жители Бердска

Фекальная авария: Волосы из парикмахерских сожгли насос в КНС Микрорайона Бердска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


За один день проведут диспансеризацию в больницах России

Эти изменения предлагается ввести для совершенствования порядка прохождения ежегодных профилактических медицинских осмотров.

6.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
За один день проведут диспансеризацию в больницах России

Россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр

Минздрав РФ предлагает дополнить новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации населением сроком проведения всех необходимых процедур, который будет составлять один день. Соответствующий законопроект в среду опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Пункт 12 порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года, дополнить абзацем следующего содержания: «Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно тексту пояснительной записки, изменения вносятся в целях совершенствования порядка прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанного Минздравом и утвержденного Минюстом. Он вступил в силу 6 мая.

Теперь россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкосрининги для разных возрастов. Кроме того, в соответствии с новым порядком, отдельная дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву внести в правительство проект нормативного правового акта «об объявлении проведения в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения».

Цели нацпроекта «Здравоохранение»

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

Нацпроект также предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года и ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные медицинские исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг».

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Какие пособия перечисляют на карту «МИР» в Бердске Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка «Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

(1) Комментарий

  1. Лимон

    Спасибо благодетели А Вы пробовали в нашей поликлинике пройти диспансеризацию за 1 день Не смешите меня Вечные очереди и аншлаги к узким специалистам которых не хватает и нет!? Частные клиники прекрасно живут за счет платного медосмотра А бюджет? Попробуйте сдать анализы особенно в 19 кабинет на Островского (ЦГБ) Москва далеко а мы тут на месте Порядка как не было так и нет

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика