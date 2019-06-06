КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка

«Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Заболевают перед ЕГЭ выпускники в Бердске

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Абоненты оплатили отмену роуминга в России

Кровавая пьянка: Пырнула ножом в живот приятеля жительница Бердска

Результаты ЕГЭ можно узнать «ВКонтакте»

За один день проведут диспансеризацию в больницах России

Рискуют погибнуть под колесами автомобиля из-за ремонта ул. Лунной жители Бердска

Фекальная авария: Волосы из парикмахерских сожгли насос в КНС Микрорайона Бердска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка

Во время учений по рядовым открыли огонь, в результате чего они получили множественные травмы, двое из них стали инвалидами. Ответственных за стрельбы офицеров приговорили к условному сроку.

6.06.2019 Фото: cs.wikipedia.org Нет комментариев
 
Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка

Рядовые хотят получить компенсацию морального вреда «за преступную халатность командиров»

Трое бывших рядовых требуют 6 млн руб. от Минобороны за то, что на одном из полигонов в Ленинградской области по ним открыли огонь из танков. С соответствующим иском они обратились к военному ведомству. Об этом сообщил РБК их представитель, адвокат Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов хотят получить от Минобороны компенсацию морального вреда «за преступную халатность командиров», отметил адвокат. Первый требует 2 млн руб., второй — 1 млн руб., третий — 3 млн руб. плюс 57 тыс. руб. на лечение.

Руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила РБК, что иски троих бывших рядовых «зарегистрированы», но пока «не приняты к производству».

РБК направил запрос в Минобороны России.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в сентябре 2017 года. Это были плановые танковые стрельбы. Четверых военнослужащих, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, разместили в секторе прямого огневого поражения. Во время учений танк Т-72 произвел выстрел дымовой гранатой, а потом — штатным снарядом, писала «Фонтанка». В результате стрельбы один из солдат — 20-летний Андрей Виттих — получил смертельные ранения. Истцы же получили тяжкий вред здоровью, у них были проникающие ранения, переломы и другие травмы. Командир танка заявлял следствию, что он не знал, что перед танком были позиции с личным составом имитационных команд, а сами позиции «никак обозначены не были».

Габидуллин за десять месяцев после инцидента перенес 11 операций. Ему присвоили инвалидность третьей группы. Пахомов стал инвалидом второй группы. Османов 67 дней провел в госпитале, и его до сих пор беспокоят боли.

Отвечавших за организацию стрельб подполковников Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина в феврале этого года приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год за халатность.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Какие пособия перечисляют на карту «МИР» в Бердске Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка «Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика