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Прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии 97-летний пенсионер

Ветеран совершил прыжок в городе Карантан, где он высадился 75 лет назад. Вместе с ним прыгнули более чем 200 парашютистов из 14 разных стран.(ВИДЕО)

6.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии 97 летний пенсионер

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии был открыт второй фронт

Девяностосемилетний американский ветеран Том Рис в среду прыгнул с парашютом, чтобы почтить память участников операции «Оверлорд», сообщает телерадиокомпания RTL. Ветеран совершил прыжок в городе Карантан, где он высадился 75 лет назад.

«Я знаю, что может случиться. Мы не хотим никакого несчастного случая, никакой проблемы. Мы преуспеем, потому что это наша миссия», — заявил он.

Ветеран добавил, что Франция для него — вторая семья. «Если мы должны будем вернуться однажды, мы это сделаем», — сказал он.
Он прыгнул вместе с более чем 200 парашютистами из 14 разных стран.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии (Франция) был открыт второй фронт (операция «Оверлорд»). Хотя высадка союзников сыграла важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию «Оверлорд» лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной Армии на советско-германском направлении.

Источник: РИА Новости


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