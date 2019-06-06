Забил до смерти гвоздодером экс-жену житель Новосибирской области

Заместитель прокурора Новосибирского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчина находился в разводе с 44-летней жительницей с.Ленинское Новосибирского района, но поддерживал дружеские отношения. 18 февраля 2019 года обвиняемый приехал на работу к потерпевшей, одолжил ей крупную сумму денег и предложил отвезти домой. В пути следования вблизи ДНТ «Золотая Долина» между ними произошла ссора, в результате которой обвиняемый нанёс своей бывшей жене не менее 64 ударов гвоздодёром руками и ногами в голову и шею.

От полученных травм она скончалась на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый погрузил труп в багажное отделение автомобиля, однако его автомобиль застрял в снегу и был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский районный суд.