КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка

«Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Заболевают перед ЕГЭ выпускники в Бердске

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Абоненты оплатили отмену роуминга в России

Кровавая пьянка: Пырнула ножом в живот приятеля жительница Бердска

Результаты ЕГЭ можно узнать «ВКонтакте»

За один день проведут диспансеризацию в больницах России

Рискуют погибнуть под колесами автомобиля из-за ремонта ул. Лунной жители Бердска

Фекальная авария: Волосы из парикмахерских сожгли насос в КНС Микрорайона Бердска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Забил до смерти гвоздодером экс-жену житель Новосибирской области

Бывшие супруги поддерживали дружеские отношения. Обвиняемый занял женщине крупную сумму и предложил подвезти до дома. Однако по пути пара поругалась. Убийца нанес 64 удара гвоздодером по голове и шее.

6.06.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Забил до смерти гвоздодером экс жену житель Новосибирской области

Гвоздодер изъяли как орудие преступления

Заместитель прокурора Новосибирского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, мужчина находился в разводе с 44-летней жительницей с.Ленинское Новосибирского района, но поддерживал дружеские отношения. 18 февраля 2019 года обвиняемый приехал на работу к потерпевшей, одолжил ей крупную сумму денег и предложил отвезти домой. В пути следования вблизи ДНТ «Золотая Долина» между ними произошла ссора, в результате которой обвиняемый нанёс своей бывшей жене не менее 64 ударов гвоздодёром руками и ногами в голову и шею.

От полученных травм она скончалась на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый погрузил труп в багажное отделение автомобиля, однако его автомобиль застрял в снегу и был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский районный суд.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Какие пособия перечисляют на карту «МИР» в Бердске Потребовали 6 млн рублей от Минобороны рядовые за огонь по ним из танка «Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика