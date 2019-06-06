«Я могу умереть в тюрьме»: Просил суд отпустить его из СИЗО экс-директор КБУ Бердска
Александр Кожин, обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей, отметил за решеткой два дня рождения. Но суд продлил арест до 11 сентября. Еще 3 месяца под домашним арестом проведут его пособники.(ВИДЕО)
Александр Кожин подписал протокол послу решения суда о продлении ареста
Очередное заседание суда по делу о «хищении воды» экс-директором Комбината бытовых услуг Бердска Александром Кожиным сегодня, 5 июня, началось с ознакомления с вещдоками. В десятке папок уместились документы, проекты и чертежи с 1985 года. На это ушло несколько часов.
Затем судья Татьяна Васюхневич предложила подсудимым Кожину, гендиректору МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу, которые выступают как пособники, приступить к допросу. Но каждый попросил допросить его последним.
Поскольку подсудимые не были готовы к допросу, суд назначил следующую дату заседания и избрал меру пресечения всем фигурантам.
Александр Кожин попросил освободить его из-под стражи под домашний арест. Он аргументировал это тем, что не представляет опасности ни для общества, ни для следствия, тем более на его завершающей стадии.
— Все свидетели уже допрошены, поэтому влиять на них не имеет смысла. Что касается скрыться… Заграничный паспорт у меня изъят… Так же как и российский. С 2017 года я не являюсь директором КБУ и поэтому продолжать свою преступную деятельность, как написано в уголовном деле, я не могу… Я сижу под стражей фактически 14 месяцев — 19-го числа будет. Мне 55 лет, я справил два дня рождения под стражей. Состояние здоровья у меня продолжает ухудшаться. Чем дольше я нахожусь в СИЗО, тем больше мне становится понятно, что я могу умереть в тюрьме, — пояснил свое ходатайство о смягчении меры пресечения Александр Юрьевич.
Он напомнил еще об одном уголовном деле, которое разрешилось 21 мая обвинительным приговором, но раскаянием и условным сроком. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дело о превышении должностных полномочий, повлекшее ущерб в размере 9,6 млн рублей было рассмотрено в особом порядке. На скамье подсудимых с Кожиным была экс-директор Расчетно-кассового центра Марина Глазкова. Суд установил, что КБУ незаконно выплатил эту сумму частному РКЦ в качестве агентских — за сбор платы с населения за услуги ЖКХ фирме Глазковой уже платил «Новосибирскэнергосбыт».
Он попросил суд учесть тот факт, что решение арбитражного суда о взыскании с МК «Сибиряк» 57 млн рублей в мае 2019 года вынесено на основании иска, сформированного по претензии от 2 ноября 2017 года о задолженности в 170 млн рублей, которую подписывал Кожин. Таким образом, никакого ущерба он не причинил КБУ и города, считает экс-директор предприятия. И попросил изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест.
Александр Кожин находится за решеткой с 19 апреля 2018 года
Автор видео Анастасия Солодкова
Аналогичную меру пресечения просила и защита Кожина. Адвокат Евгений Нахабин кроме того, приложил к материалам дела массу грамот и благодарностей, положительных характеристик, медалей и знаков отличия, дипломов, в том числе оригинальный доктора наук в экономике.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд в итоге принял сторону гособвинителя, просившего оставить Александра Кожина в СИЗО еще на три месяца. По решению судьи Татьяны Васюхневич подсудимый проведет за решеткой до 11 сентября.
Такой же срок проведут под домашним арестом и пособники Кожина. Они и их защита тоже простили смягчения — на подписку о невыезде. Владимир Дыненков аргументировал тем, что он, являясь действующим директором, не может, не выходя из дома, полноценно руководить жилым комплексом, в том числе таким опасным объектом, как канализационно-насосная станция. Персонал, по его словам разбежался, счета арестованы.
Кроме того, он пожаловался на дискомфорт из-за невозможности съездить в магазин и в аптеку, которых нет в «Сибиряке». Чтобы это сделать нужно получать разрешения у суда и службы исполнения наказания, что достаточно долго и хлопотно.
Адвокат Сергей Гиревой акцентировал внимание суда на термине «кошмарить бизнес». Напомнил, что руководство страны не одобряет это.
Сергей Оленич заявил, что, находясь под домашним арестом, он не имеет возможности работать и вынужден жить за счет престарелой больной матери. Из-за ограничений домашнего ареста он не может вызвать ей «скорую». Не может встречаться с семьей. Оленич и его адвокат Сергей Кречетов тоже попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невезде.
Вернувшись из совещательной комнаты судья огласила вердикт — оставить все, как есть до 11 сентября. Только Дыненкову смягчили ограничения по выходу из дома для поездки в магазин.
Все адвокаты завили, что будут оспаривать судебное решение в вышестоящей инстанции в ближайшие трое суток.
Автор видео Анастасия Солодкова
Кожина в наручниках увели из зала суда. В автозаке его отвезут в новосибирское СИЗО
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Отпустите меня, и я вам верну все 170 миллионов… Или: Отпустите меня, чтобы я помер на этих 170 миллионах?
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«Я могу умереть в тюрьме»: Просил суд отпустить его из СИЗО экс-директор КБУ Бердска»
Все мы смертны, все мы умрём, это лишь вопрос времени…..
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Умрет-закопают. Вовсе не проблема
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Эх, Кожин не такой тебе расклад ФСБшники со следственным обещали, но да им все равно — лишь бы результат был. Легко играть краплеными, только до тех пор пока тебя не играют.
Жаль, по человечески если не выйдешь, а если все же выйдешь цена жизни и денег будет другой
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с чекистами надо сразу делиться, а не ждать такого расклада
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И чем вы можете расплатится с чертями?
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Я , к счастью, не в том бизнесе где делятся с чекистами, мне хватает налоговой.С ней и делюсь по честному. А что бы грабить народ и страну нужно быть законченым *********и ********* .С этим походу родиться надо.
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С чекистами обязательно надо делиться — это вам любой захарченко с черкалиным убедительно докажут прямо из-за решетки.
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Философию надо было подпускать, когда бердчан грабили. Теперь за тяжёлую жЫзнь им рассказывать не надо — половина наверное еле концы с концами сводить — а грабили как раз их!
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У него «другой»не будет.Он найдёт «вымя».
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У Вас одна болтология, да насмешки. Побудьте в его шкуре, то не так запоете.
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Как воровать у них у всех здоровье позволяет, а потом то сердце то еще что ни будь прихватывает.
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Эти проклятые коррупционеры в случае поимки сразу заболевают. Как под копирку. Вон, этот из Мешалкина, что на 1,5 миллиарда, тоже сразу в больничку после шухера. Ничего, пусть сидит. Заслужил.
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Многие уже умерли ,оплачивая злокачественную воду от Кожинаотдавая последние копейки,что бы быть честным и чистым перед законом: получил услуги -оплати, а он научный деятель жировал. Посиди -отдохни. Подумай. Правильно ЖИЛ.
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