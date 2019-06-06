«Народного» терапевта требуют вернуть на участок пациенты горбольницы Бердска

В бердской горбольнице острая нехватка участковых терапевтов
Недовольны тем, что у них «забрали» терапевта, пациенты участка №23 центральной поликлиники ЦГБ Бердска. Пожаловаться на эту несправедливость некоторые из них пришли в «Курьер. Среда. Бердск» 5 июня.
— Наш терапевт Наталья Блукке недавно вышла на работу после декретного отпуска. Она такая умница, а тут ее перевели в Новый поселок. Сначала сказали, что через месяц вернут, потом, что к Новому году, а сейчас информация поступила, что ее вообще хотят в стационар забрать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Новоселова.
В разговор вступила и спутница Тамары Васильевны Елизавета Ким:
— Почему с нами так жестоко поступают — сняли врача и все. А мы как должны быть? Нас перекинули на другой участок, но мы там не нужны. А наша Наталья Михайловна работала для нас. Всегда входила в ситуацию. Пенсия у нас маленькая. Она нам так подберет лекарство, что мы можем уложиться в наш скоромный бюджет. Всегда старалась, чтобы мы могли по максимуму сдать все анализы и пройти диагностику в поликлинике. Она истинный доктор для народа. И так терапевтов не не хватает на участке, а ее сняли и отправили.
Бердчанки рассказали, что теперь они вместе с другими бывшими пациентами терапевта Натальи Блукке собираются писать петицию и собирать подписи, а после направить обращение с просьбой вернуть терапевта главврачу бердской горбольницы Юрию Краморову и министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову.
Впрочем, хорошие и внимательные доктора нужны всем. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» управляющий Новым поселком Олег Кращук, некоторое время население их микрорайона оставалось без терапевта, а это 5200 человек, а летом — почти 12000. Им пришлось выходить на депутата и главврача горбольницы Юрия Краморова, чтобы поселковцам назначили участкового терапевта.
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в больнице впринципе кошмар, особенно на участок к Дудочкиной…народ отправляют к ней, она делает вторичные приемы, и ведет их по 1 человеку в час….в коридоре толпа…не нравится говорит идите к другому терапевту, а что можно сделать, если записали к ней? люди возмущены, обращаются к старшей медсестре, и к заведующему ситуация не решается….отчего нехватка врачей? так с плохог отношения руководства, это раз….рыба гниет с головы…..я бы назвала это так…взяли 2 практиканток в медсестры, они 2 часа просто лазили по коридору от безделия, при этом не стесняясь разговаривали на матах, и когда не смогли попасть в кабинет к заведующей, одна другой показала фак….типо ну нет ее на месте, и пошли дальше лазить по больнице…..после медсестра их определила на участок, и что же дальше.по окончанию их пребывания там это было примерно полтора часа, вышли все недовольные с фразой, я думала я там сдохну, скучно……..кооооооошмар, мне страшно за наше будующее, где жлементарно этика, если ты идешь осознанно учится на врача…..я осталась в полном недоумении…..ибо это позор нашего государства, а потом мы удивляемся, почему люди умирают на столах и не дождавшись помощи, ибо неразумные идут учится на медиков…….стыдно за нашу медицину, ведь действительно нормальных врачей их единицы……
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Зачем нужна бердская гнилая медицина посёлку Новый?
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