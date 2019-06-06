«Народного» терапевта требуют вернуть на участок пациенты горбольницы Бердска

Недовольны тем, что у них «забрали» терапевта, пациенты участка №23 центральной поликлиники ЦГБ Бердска. Пожаловаться на эту несправедливость некоторые из них пришли в «Курьер. Среда. Бердск» 5 июня.

— Наш терапевт Наталья Блукке недавно вышла на работу после декретного отпуска. Она такая умница, а тут ее перевели в Новый поселок. Сначала сказали, что через месяц вернут, потом, что к Новому году, а сейчас информация поступила, что ее вообще хотят в стационар забрать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Новоселова.

В разговор вступила и спутница Тамары Васильевны Елизавета Ким:

— Почему с нами так жестоко поступают — сняли врача и все. А мы как должны быть? Нас перекинули на другой участок, но мы там не нужны. А наша Наталья Михайловна работала для нас. Всегда входила в ситуацию. Пенсия у нас маленькая. Она нам так подберет лекарство, что мы можем уложиться в наш скоромный бюджет. Всегда старалась, чтобы мы могли по максимуму сдать все анализы и пройти диагностику в поликлинике. Она истинный доктор для народа. И так терапевтов не не хватает на участке, а ее сняли и отправили.

Бердчанки рассказали, что теперь они вместе с другими бывшими пациентами терапевта Натальи Блукке собираются писать петицию и собирать подписи, а после направить обращение с просьбой вернуть терапевта главврачу бердской горбольницы Юрию Краморову и министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову.

Впрочем, хорошие и внимательные доктора нужны всем. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» управляющий Новым поселком Олег Кращук, некоторое время население их микрорайона оставалось без терапевта, а это 5200 человек, а летом — почти 12000. Им пришлось выходить на депутата и главврача горбольницы Юрия Краморова, чтобы поселковцам назначили участкового терапевта.