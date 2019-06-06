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«Забыл» шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Представитель должника обратился с предложением прекратить исполнительное производство за денежное вознаграждение, на что судебный пристав ответил отказом. Но взяточник оказался настойчивым.

6.06.2019 Фото: ИТАР-ТАСС/ Нет комментариев
 
Забыл шоколадку с 20 тыс. рублей на столе у пристава должник в Новосибирске

Против мужчины возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки судебному приставу-исполнителю за совершение заведомо незаконных действий.

Сотрудник отдела судебных приставов по Советскому району Новосибирска сообщил работодателю о факте обращения к нему гражданина в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения. Как выяснилось, мужчина – представитель должника по доверенности, обратился с предложением прекратить исполнительное производство в отсутствие на то законных оснований, за денежное вознаграждение, на что судебный пристав ответил отказом. Однако мужчина все-таки решил привести слова в действие и в очередной визит оставил на рабочем столе государственного служащего «презент» — плитку шоколада с вложенными в упаковку 20 тысячами рублей.

По материалам УФССП России по Новосибирской области следователем следственного отдела по Советскому району в отношении представителя должника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ.

Управление советует гражданам, обязательно прочесть статьи Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 290, 291, 291.1, 291.2, этим вы значительно обезопасите себя от поступков, которые с большей вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполагаемую выгоду.

В случае если у вас вымогают взятку, не будьте равнодушными, ведь взяточникам не место на государственной службе. Примите верное решение: выслушайте вымогателя, отложите разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия УФССП России по Новосибирской области: (383)241-07-07 либо в правоохранительные органы.


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