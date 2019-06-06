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Изменили закон о капитальном ремонте домов депутаты Новосибирской области

Народные избранники предложили исключить требование индексации минимального взноса на капитальный ремонт, внести изменения в контроль капремонта со стороны ГЖИ.

6.06.2019 Фото: ksonline.ru 2 коммент.
 
Изменили закон о капитальном ремонте домов депутаты Новосибирской области

Председатель ЗС НСО Андрей Шимкив (второй слева)

Среди вопросов, обсуждавшихся на 43-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области 30 мая – изменение законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов и отчёт областного уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой. Кроме того, сессия утвердила сложение полномочий депутата, экс-главы клиники Мешалкина Александра Караськова.

В большом зале Законодательного собрания 30 мая состоялась 43-я сессия областного парламента. Большинство вопросов повестки имело технический характер, предлагаемые законопроекты были связаны с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Тем не менее, на некоторые законопроекты депутаты обратили пристальное внимание, как, например, на законодательную инициативу областного министерства ЖКХ, касающуюся капитального ремонта многоквартирных домов.

«Предлагается исключить требование индексации минимального взноса на капитальный ремонт, внести изменения в контроль капитального ремонта со стороны органа государственного жилищного надзора, исключить требование включения в региональную программу домов, имеющих в своём составе не менее трёх квартир», — рассказал о планируемых нововведениях министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.
Кроме того, в перечень работ вошло утепление фасадов.

«На заседании рабочей группы при комитете мы обсудили законопроект и рекомендуем в первом чтении за него проголосовать, — отметил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам Дмитрий Козловский. – Необходимо серьёзно обсудить вопрос об утеплении фасадов — эта работа, согласно справке министерства строительства, потребует дополнительно 160 миллионов рублей. Где их брать? Возможных источников несколько – или увеличиваем взнос на капремонт, или финансируем за счёт бюджета Новосибирской области, или опять лезем в карман к жителям. Это вопрос мы рассмотрим дополнительно на заседании рабочей группы».

В итоге законопроект в первом чтении был принят.

Источник: ksonline.ru


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(2) Комментариев

  1. Зверь

    А что,увеличение взносов на капремонт это не есть «лезть в карман жителям» ? Логика странная,а если потребовать с банков процент как за депозит для этих денег,а не как сейчас? Жители бесплатно кредитуют банки , видимо банкам нравиться и еще хочется :-D

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  2. Аноним

    «Предлагается исключить требование индексации минимального взноса на капитальный ремонт»

    Если исключить индексацию государством, средств собранных россиянами на капремонт, то при нынешней уровне инфляции, денег не останется даже на нынешнюю косметику домов, ремонт крыши и замену в них труб на пластик, то что принято называть капитальным ремонтом, что по сути им никогда не был! Всё копейки сожрёт инфляция! Что не так в этом королевстве?…..

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