«Я могу умереть в тюрьме»: Просил суд отпустить его из СИЗО экс-директор КБУ Бердска»

Очередное заседание суда по делу о «хищении воды» экс-директором Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина сегодня, 5 июня, началось с ознакомления с вещдоками. В десятке папок уместились документы, проекты и чертежи с 1985 года. На это ушло несколько часов.

Затем судья Татьяна Васюхневич предложила подсудимым Кожину, гендиректору МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу, которые выступают как пособники, приступить к допросу. Но каждый попросил допросить его последним.

Поскольку подсудимые не были готовы к допросу, суд назначил следующую дату заседания и избрал меру пресечения всем фигурантам.

Александр Кожин попросил освободить его из-под стражи под домашний арест. Он аргументировал это тем, что не представляет опасности ни для общества, ни для следствия, тем более на его завершающей стадии.

— Все свидетели уже допрошены, поэтому влиять на них не имеет смысла. Что касается скрыться… Заграничный паспорт у меня изъят… Так же как и российский. С 2017 года я не являюсь директором КБУ и поэтому продолжать свою преступную деятельность, как написано в уголовном деле, я не могу… Я сижу под стражей фактически 14 месяцев — 19-го числа будет. Мне 55 лет, я справил два дня рождения под стражей. Состояние здоровья у меня продолжает ухудшаться. Чем дольше я нахожусь в СИЗО, тем больше мне становится понятно, что я могу умереть в тюрьме, — пояснил свое ходатайство о смягчении меры пресечения Александр Юрьевич.

Он напомнил еще об одном уголовном деле, которое разрешилось 21 мая обвинительным приговором, но раскаянием и условным сроком. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дело о превышении должностных полномочий, повлекшее ущерб в размере 9,6 млн рублей было рассмотрено в особом порядке. На скамье подсудимых с Кожиным была экс-директор Расчетно-кассового центра Марина Глазкова. Суд установил, что КБУ незаконно выплатил эту сумму частному РКЦ в качестве агентских — за сбор платы с населения за услуги ЖКХ фирме Глазковой уже платил «Новосибирскэнергосбыт».

Он попросил суд учесть тот факт, что решение арбитражного суда о взыскании с МК «Сибиряк» 57 млн рублей в мае 2019 года вынесено на основании иска, сформированного по претензии от 2 ноября 2017 года о задолженности в 170 млн рублей, которую подписывал Кожин. Таким образом, никакого ущерба он не причинил КБУ и города, считает экс-директор предприятия. И попросил изменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест.

Автор видео Анастасия Солодкова



Аналогичную меру пресечения просила и защита Кожина. Адвокат Евгений Нахабин кроме того, приложил к материалам дела массу грамот и благодарностей, положительных характеристик, медалей и знаков отличия, дипломов, в том числе оригинальный доктора наук в экономике.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд в итоге принял сторону гособвинителя, просившего оставить Александра Кожина в СИЗО еще на три месяца. По решению судьи Татьяны Васюхневич подсудимый проведет за решеткой до 11 сентября.

Такой же срок проведут под домашним арестом и пособники Кожина. Они и их защита тоже простили смягчения — на подписку о невыезде. Владимир Дыненков аргументировал тем, что он, являясь действующим директором, не может, не выходя из дома, полноценно руководить жилым комплексом, в том числе таким опасным объектом, как канализационно-насосная станция. Персонал, по его словам разбежался, счета арестованы.

Кроме того, он пожаловался на дискомфорт из-за невозможности съездить в магазин и в аптеку, которых нет в «Сибиряке». Чтобы это сделать нужно получать разрешения у суда и службы исполнения наказания, что достаточно долго и хлопотно.

Адвокат Сергей Гиревой акцентировал внимание суда на термине «кошмарить бизнес». Напомнил, что руководство страны не одобряет это.

Сергей Оленич заявил, что, находясь под домашним арестом, он не имеет возможности работать и вынужден жить за счет престарелой больной матери. Из-за ограничений домашнего ареста он не может вызвать ей «скорую». Не может встречаться с семьей. Оленич и его адвокат Сергей Кречетов тоже попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невезде.

Вернувшись из совещательной комнаты судья огласила вердикт — оставить все, как есть до 11 сентября. Только Дыненкову смягчили ограничения по выходу из дома для поездки в магазин.

Все адвокаты завили, что будут оспаривать судебное решение в вышестоящей инстанции в ближайшие трое суток.

Автор видео Анастасия Солодкова

