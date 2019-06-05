Высадят 100 шестиметровых вязов и елей на месте тополей в городском парке Бердска

Яблони Сиверса — одна из достопримечательностей бердского парка
Глобальная реконструкция ждет этим летом городской парк культуры и отдыха Бердска. Уже объявлены электронные торги с начальной стартовой ценой 77,1 млн рублей. Проведение аукциона запланировано на 14 июня.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году горпарк ждет второй этап реконструкции, той части, которая находится ближе к ул. К. Маркса. Половина парка уже заасфальтирована, там установлены новые урны и скамейки, старые деревья заменили на новые. В проект не вошли танцплощадка и общественный парковый туалет. Но в 2019 году проведут их экспертизу, чтобы понять: поддадутся ли они реконструкции или их нужно сносить и строить новые.
В проект включен большой объем работ: ограждение парка, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, «пушкинские» фонари, новая детская площадка с покрытием, урны, летний водопровод и другое.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора городского центра культуры и досуга Антон Седов, в городском парке вырубят более 100 аварийных деревьев, в основном тополя и клены.
— Все тополя, которые находятся в аварийном состоянии, стоят вдоль ул. Свердлова. Поэтому запланирована вырубка этих деревьев и высадка новых, в том числе высокомеров, до шести метров высотой, — отметил Антон Седов.
Посадка новых деревьев и кустарников будет проводиться в соответствии с существующим дендропроектом. И потому на территории парка появятся: береза бородавчатая, повислая, плакучая; вяз шершавый, плакучий; липа разнолистная; сирень кустовая, лиственница сибирская, ива кустовая, тополь серебристый, пирамидальный; орех маньчжурский; ольха серая, плакучая, рябина черноплодная, черемуха, яблоня лесная, ель колючая и другие.
Длинномеры, 100 шестиметровых елей и лиственниц, высадят на место тополей.
На территории парка будет оборудована современная детская игровая площадка с мягким покрытием, поделенная на несколько зон: для детей до 4 лет, старше 4 лет, от 12 лет и для детей с ограниченными возможностями (специальные формы, где предусмотрены пандусы и поручни).
Во вторую половину городского парка проведут летний водопровод.
— Сейчас полив производится с помощью шлангов — от одного места тянем в разные стороны парка. По проекту предусмотрены выводы специальные, и можно будет тогда подключиться в любой части парка, — объяснил Седов.
Многие годы шла речь об ограждении территории горпарка. Но для этой цели в бюджете города не находилось денег. Реконструкция предусматривает сооружение двухметрового забора с кирпичными столбами и коваными элементами между ними.
— Оборудуют большую входную группу для проезда спецтехники, через которую доступ будет ограничен. Малая входная группа, калитки, будет всегда открыта для жителей: два входа предусмотрены со стороны ул. Свердлова, один со стороны ул. К. Маркса, со стороны ул. Горького — четыре, со стороны ул. Островского — два. Входов достаточно для свободного передвижения, — подчеркнул Антон Седов.
Аукцион на проведение работ а городском парке культуры и отдыха запланирован на 14 июня. С победителем будет заключен контракт спустя 10 дней. После чего подрядчик приступит к работам.
— Хотелось бы, чтобы ремонт был полностью завершен до наступления холодов, — высказал пожелание Антов Седов.
Класс!! Город преображается.
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В проект включен большой объем работ: ограждение парка, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, «пушкинские» фонари, новая детская площадка с покрытием, урны, летний водопровод и другое.
Теперь у жителей города появится множество способов справить большую и малую нужду под забором, под фонарем, окромить 100 саженцев, потому что про туалеты опять забыли или специально не вспомнили?
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Денег нет, но вы терпите.
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И забор за 26 лямов
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Забор — это святое.
Кто из депутатов заборный заводик прикупил.
Лучше бы асфальтовый заводик прикупил.
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Наконец, в парке появятся хорошие деревья и забор против проклятых собачников!
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Высадят 100 шестиметровых вязов и елей за 77, 1 млн рублей.
Каждый вяз обойдется казне в 771 тысячу рублей.
Может быть искусственные ели из золота посадить — дешевле выйдет.
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Для вас что ни делай (похоже без разницы ) — всё всегда плохо
Ну, нельзя же до такой степени быть такими ..
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Лям за саженец? Не жирно?
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Нет, не жирно.
Хватит и на хлеб с маслом и на икры некабачковую.
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Ох и злыдни же некоторые из комментаторов! Для вас что ни сделай — все равно плохо и не так… Желчь со всех мест брызжет! Никогда из за таких людей ничего путнего в городе не будет, тормозов сплошные, лежите на диване с пузырем пива и ждёте манны небесной!
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Забор за 26 млн. рублей, который там нафиг не нужен, нормально?
Эти деньги могли пойти на улучшение придомовой территории 4 кварталов с пятью МКД в квартале.
Вдумайтесь, что на эти деньги можно сделать, но забор — нате за 26 млн. рублей.
Нормально , Да???
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Забор нужен , чтобы платный вход сделать потом.
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А чё, весной нельзя было торги провести? Чихнуть не успеете — середина лета! В июне — торги, в июле — переговоры, в августе — отпуска = а работа закипит в сентябре??! Или опять по снегу асфальт катать будут?
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На Десяточку высадят…
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