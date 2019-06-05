Высадят 100 шестиметровых вязов и елей на месте тополей в городском парке Бердска

Глобальная реконструкция ждет этим летом городской парк культуры и отдыха Бердска. Уже объявлены электронные торги с начальной стартовой ценой 77,1 млн рублей. Проведение аукциона запланировано на 14 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году горпарк ждет второй этап реконструкции, той части, которая находится ближе к ул. К. Маркса. Половина парка уже заасфальтирована, там установлены новые урны и скамейки, старые деревья заменили на новые. В проект не вошли танцплощадка и общественный парковый туалет. Но в 2019 году проведут их экспертизу, чтобы понять: поддадутся ли они реконструкции или их нужно сносить и строить новые.

В проект включен большой объем работ: ограждение парка, асфальтовое покрытие, фонари, лавочки, «пушкинские» фонари, новая детская площадка с покрытием, урны, летний водопровод и другое.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора городского центра культуры и досуга Антон Седов, в городском парке вырубят более 100 аварийных деревьев, в основном тополя и клены.

— Все тополя, которые находятся в аварийном состоянии, стоят вдоль ул. Свердлова. Поэтому запланирована вырубка этих деревьев и высадка новых, в том числе высокомеров, до шести метров высотой, — отметил Антон Седов.

Посадка новых деревьев и кустарников будет проводиться в соответствии с существующим дендропроектом. И потому на территории парка появятся: береза бородавчатая, повислая, плакучая; вяз шершавый, плакучий; липа разнолистная; сирень кустовая, лиственница сибирская, ива кустовая, тополь серебристый, пирамидальный; орех маньчжурский; ольха серая, плакучая, рябина черноплодная, черемуха, яблоня лесная, ель колючая и другие.

Длинномеры, 100 шестиметровых елей и лиственниц, высадят на место тополей.

На территории парка будет оборудована современная детская игровая площадка с мягким покрытием, поделенная на несколько зон: для детей до 4 лет, старше 4 лет, от 12 лет и для детей с ограниченными возможностями (специальные формы, где предусмотрены пандусы и поручни).

Во вторую половину городского парка проведут летний водопровод.

— Сейчас полив производится с помощью шлангов — от одного места тянем в разные стороны парка. По проекту предусмотрены выводы специальные, и можно будет тогда подключиться в любой части парка, — объяснил Седов.

Многие годы шла речь об ограждении территории горпарка. Но для этой цели в бюджете города не находилось денег. Реконструкция предусматривает сооружение двухметрового забора с кирпичными столбами и коваными элементами между ними.

— Оборудуют большую входную группу для проезда спецтехники, через которую доступ будет ограничен. Малая входная группа, калитки, будет всегда открыта для жителей: два входа предусмотрены со стороны ул. Свердлова, один со стороны ул. К. Маркса, со стороны ул. Горького — четыре, со стороны ул. Островского — два. Входов достаточно для свободного передвижения, — подчеркнул Антон Седов.

Аукцион на проведение работ а городском парке культуры и отдыха запланирован на 14 июня. С победителем будет заключен контракт спустя 10 дней. После чего подрядчик приступит к работам.

— Хотелось бы, чтобы ремонт был полностью завершен до наступления холодов, — высказал пожелание Антов Седов.