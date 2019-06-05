Один за всех: Организовал осмотр деревьев на аварийность без других собственников житель дома в Бердске

Ничего не знали о спиле аварийных деревьев в их дворе ни совет дома №3 по ул. Герцена, ни другие его жители в Бердске. Пока не прочли об этом на «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, житель дома №3 по ул. Герцена Юрий Снегуров заверил «Курьер. Среда. Бердск», что аварийные деревья в их дворе угрожают жизни и здоровью прохожих. Поэтому бердчанин обратился в УК с просьбой организовать комиссию по оценке аварийных деревьев. Такая комиссия была создана. Она провела оценку и признала аварийными тополь и ранетку. Деревья подлежат спилу.

— Ранее муниципальная УК уклонялась от решения этого вопроса, требовала решения собрания. Я им объясняю, чтобы вынести решение собрания, нужно, чтобы это было в составе общего имущества. А мне говорят, то что расположено на придомовой территории, входит в состав общего имущества. Я отвечаю, что должно быть описание, что находится на земельном участке: столько-то тополей, столько-то кленов, столько-то ранеток, клумб, малых архитектурных форм, — все, что есть, и сервитуты указаны. А у нас этого нет. О чем принимать решение? — возмущался Юрий Снегуров.

По словам Снегурова, УК у них на доме поменялась, теперь он на обслуживании УК «Прогресс», но «с деревьями происходит та же канитель» — нужны деньги для их спила. Просят 42 000 рублей. Надо спилить два дерева, а они включают еще пять деревьев, мол, нужно их обиходить. А кронировать цена такая же, как и спил. Это нужно решение собрания, но деревьев нет в составе общего имущества, объяснял Юрий Владимирович.

На прошлой неделе Юрий Снегуров отправился в прокуратуру и подал заявление прокурору Бердска с просьбой разобраться в вопросе с аварийными деревьями.

— На территории дома есть ряд деревьев, и два из них, действительно имеют признаки аварийности. И это подтверждено решением комиссии. Остальные деревья признаков аварийности не имеют. По двум деревьям была составлена калькуляция стоимости работ, ведь все работы платные, УК не благотворительная организация. Составили для того, чтобы люди проверили, утвердили и приняли стоимость этих работ. А по остальным деревьям, которые не отвечают признакам аварийности, действительно нужно проводить собрание, 2/3 голосов принимает решение о спиле или отказе от спила этих деревьев, потому что признаков аварийности они не имеют. И действительно относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Без решения общего собрания мы действовать не можем. Спил аварийных деревьев пройдет в рамках тарифа. Жителям нужно будет только согласовать стоимость работ, — пояснил руководитель УК «Прогресс» Михаил Перфилов.

Но получился парадокс: остальные жители дома №3 по ул. Герцена ничего не знали о данной ситуации: о том, что в их дворе работала комиссия, деревья были признаны аварийными, и что они подлежат спилу. Они были крайне изумлены, как мог один житель, который даже не входит в совет дома, выступать от лица всех собственников. Тогда жители дома №3 направили обращение главе Бердска Евгению Шестернину:

— Обращаются к вам жители дома №3 по ул. Герцена по вопросу озеленения придомовой территории нашего дома. Из СМИ («Курьер. Среда. Бердск») мы узнали, что на нашей придомовой территории предполагается снос аварийных деревьев (по акту обследования зеленых насаждений от 15 августа 2018 года) в количестве 11 штук.

Совет дома за данным обследованием не обращался и о проводимом мероприятии по обследованию деревьев не был оповещен и участия не принимал. Инициатором обследования выступил собственник нашего дома Снегуров Ю.В., который не имеет отношения к совету дома. Придомовая территория нашего дома не очень большая, учитывая, что часть ее захвачена частной школой. Дом старый и такие же возрастные зеленые насаждения, которые при желании можно определить как аварийные. Крупных деревьев около 40 штук, расположенных в соответствие со СНиП — более пяти метров от стены дома.

Вырубка 11 деревьев, а это четверть от общего количества, уменьшит комфорт жителей. С трех сторон нашего дома находятся автодороги, заполненные транспортом.

Жители не видят признаков аварийности деревьев, что предполагает их вырубку, кроме тополей. В акте указано, что состояние тополей удовлетворительное, и необходима только обрезка. У тополя, находящегося возле детской площадки, визуально видна гниль (несколько лет назад его кронировали). Второй тополь находится возле автопарковки первого подъезда — с него постоянно летят огромные сучья на тротуар и дорогу.

Комиссия, производившая обследование зеленых насаждений на нашей придомовой территории, рекомендует данным тополям произвести обрезку, а клены, березы и ранетки вообще вырубить. Учитывая такую тенденцию, наш дом очень скоро может остаться совсем без деревьев. Нам не понятен такой подход к нашим зеленым насаждениям. На кленах, березах и ранетках есть сухие ветки, которые можно просто удалить, а деревья сохранить (в уходе за деревьями предполагается периодическая обрезка и формирование кроны, а снос производится как крайняя мера).

Есть решение комиссии «по принятию решений о вырубке и посадке зеленых насаждений в городе Бердске» от 21 августа 2018 года — так называемое разрешение на вырубку. УК обязана его исполнить, а собственникам оплатить все работы по сносу, вывозу и утилизации деревьев.

Жители нашего дома возмущены тем, что вопрос решается по принципу «нет дерева — нет проблем». Снегуров Ю.В., фактически не проживающий в доме, единолично распоряжается общедомовым имуществом, при этом присваивая себе определенный статус, не имея для этого оснований и вводя в заблуждение управление природными ресурсами и УК.

Просим вас разобраться в данной ситуации и помочь нам сохранить наш зеленый уголок. Бердск — зеленый город, хочется, чтобы он и далее оставался таким же красивым и уютным.