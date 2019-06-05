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Конные скачки и борьба «Корэш» откроют Федеральный Сабантуй в Новосибирске

На праздник приедут жители 35 регионов России. На выставке можно будет купить племенных животных, изделия народных промыслов, сельхозпродукцию.

5.06.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Конные скачки и борьба Корэш откроют Федеральный Сабантуй в Новосибирске

9 июня на территории парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» состоится торжественное открытие Сабантуя

Представители более тридцати регионов России примут участие в Федеральном Сабантуе, который пройдет в Новосибирской области в предстоящие выходные, 8-9 июня. Участников и гостей праздника ждут сельскохозяйственная выставка, конноспортивные соревнования, дегустация национальных татарских блюд и интерактивная площадка «Татарское подворье». Программа и ключевые особенности предстоящего праздника были представлены на пресс-конференции 4 июня.

Как отметил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, наш регион впервые принимает этот масштабный межнациональный праздник. «В Новосибирской области проводится большое количество различных национальных мероприятий, и Федеральный Сабантуй играет большую культурную ценность. Это возможность поближе узнать культуру, обычаи, ценности, познакомиться с новыми людьми, наладить социокультурные связи, продемонстрировать гостям наше радушие и гостеприимство. Для проведения праздника была проделана значительная подготовительная работа, и я уверен, что Федеральный Сабантуй в Новосибирской области пройдет на высоком уровне, оставив всем гостям и участникам только положительные эмоции и впечатления», – сообщил Игорь Решетников.

По словам заместителя министра региональной политики Новосибирской области Светланы Шибаевой, на Федеральном Сабантуе ожидаются представители около 35 регионов страны и 23 районов нашего региона. «Праздник является знаковым межнациональным культурным событием. Он традиционно отличается насыщенной программой, и в этом году в нашем регионе пройдет большое количество различных мероприятий», – отметила Светлана Шибаева.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Ильнар Бадретдинов обратил внимание, что на празднике запланирован ряд национальных событий, среди которых – татарская национальная борьба на поясах «Корэш», выступления артистов, мастер-классы, дегустация национальных блюд и многое другое. Будет работать площадка WorldSkills.

8 июня в рамках Федерального Сабантуя на новосибирском ипподроме пройдут конно-спортивные соревнования и сельскохозяйственная выставка-ярмарка. Состоятся конные скачки и рысистые заезды, в том числе в национальных татарских традициях. На выставке будут представлены племенные животные, изделия народных промыслов, сельхозпродукция, будут работать дегустационные зоны. С подробной программой можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

9 июня на территории парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» в Новосибирске состоится торжественное открытие и многочисленные мероприятия праздника: концертная программа с участием творческих коллективов, интерактивная площадка «Татарское подворье», представляющая быт традиционной сельской семьи, соревнования по тюркской борьбе «Корэш», взрослые и детские национальные игры, ярмарка народных художественных промыслов. Подробное расписание – на сайте министерства культуры Новосибирской области.

XIX Федеральный Сабантуй проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики Татарстан, межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар», Правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области».

Источник: nso.ru


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