Бесплатно вывозить на свалку металл, бумагу и древесину предложила Генпрокуратура

Генеральная прокуратура России предлагает разработать схему бесплатного для граждан вывоза мусора в случае его сортировки. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на совещании по вопросам соблюдения законодательства при обращении твердых бытовых отходов.

«По данным ВЦИОМ, четверть россиян уже сортируют мусор, а 47% готовы к этому если будет такая возможность, — напомнил Буксман. — В такой ситуации необходимы только условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов».

«Необходимо уже на начальной стадии реформы задуматься над созданием системы раздельного сбора (отходов), при которой граждане будут освобождаться от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли. Это металлы, бумага, древесина и иные полезные компоненты», — предложил Буксман. По его словам, «это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов».

Источник: futurerussia.gov.ru