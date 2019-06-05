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Бесплатно вывозить на свалку металл, бумагу и древесину предложила Генпрокуратура

Четверть россиян уже сортируют мусор, а 47% готовы к этому если будет такая возможность.

5.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Бесплатно вывозить на свалку металл, бумагу и древесину предложила Генпрокуратура

Это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов

Генеральная прокуратура России предлагает разработать схему бесплатного для граждан вывоза мусора в случае его сортировки. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман на совещании по вопросам соблюдения законодательства при обращении твердых бытовых отходов.

«По данным ВЦИОМ, четверть россиян уже сортируют мусор, а 47% готовы к этому если будет такая возможность, — напомнил Буксман. — В такой ситуации необходимы только условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов».

«Необходимо уже на начальной стадии реформы задуматься над созданием системы раздельного сбора (отходов), при которой граждане будут освобождаться от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли. Это металлы, бумага, древесина и иные полезные компоненты», — предложил Буксман. По его словам, «это могло бы стать дополнительным стимулом в сортировке и переработке материалов».

Источник: futurerussia.gov.ru


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Бесплатно вывозить на свалку металл, бумагу и древесину предложила Генпрокуратура — а ничё так, уже сейчас можно поехать и сдать за деньги и металл и бумагу и пластик и резину.
    За дерево ничего не скажу.
    Но если бы в городе открыли пару тройку палаток по приему этого «добра», город стал бы чище.
    Но дело в том, что уже уплачено за вывоз любого мусора, зачем опять с ним таскаться и сортировать.

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  2. Новый мэр

    А почему на свалку,а не вторичная переработка? Что то в головах или коробочках для мозга у прокуроров не работает. =-O

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