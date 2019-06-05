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Бесплатно вывозить на свалку металл, бумагу и древесину предложила Генпрокуратура — а ничё так, уже сейчас можно поехать и сдать за деньги и металл и бумагу и пластик и резину.
За дерево ничего не скажу.
Но если бы в городе открыли пару тройку палаток по приему этого «добра», город стал бы чище.
Но дело в том, что уже уплачено за вывоз любого мусора, зачем опять с ним таскаться и сортировать.
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Может быть это новый прокурорский бизнес?))
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А почему на свалку,а не вторичная переработка? Что то в головах или коробочках для мозга у прокуроров не работает.
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