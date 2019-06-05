Овощи и фрукты не доедают россияне

Россияне употребляют в пищу недостаточное количество овощей, фруктов и молочных продуктов. Такие данные приводятся в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году», опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

«100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — говорится в докладе.

Так, в ведомстве констатируют, что потребление овощей на одного россиянина снизилось за последний год на 3 кг в год, хлебобулочных изделий — на 2 кг, молочной продукции — на 7 л в год.

Примечательно, что городские жители чаще потребляют фрукты, яйца, молочные и мясные продукты, чем жители сел.

При этом в том же докладе Роспотребнадзор констатировал, что с 2013 года заболеваемость ожирением в России увеличилась практически вдвое, тенденция к росту этого показателя может сохраниться.

Источник: Известия