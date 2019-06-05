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Овощи и фрукты не доедают россияне
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Программа правительства по оздоровлению нации проходит успешно.
Россияне раньше совета Кадырова решили похудеть. ))
Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров
http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/03/429399-byt-umerennymi-v-ede-i-zanimatsya-fizkulturoj-posovetoval-rossiyanam-kadyrov
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Ну, да
Овощи сейчас дороже мяса , а насытиться ими не возможно , так, только побаловаться
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НВР — Питаемся хорошо, но почему-то все время хочется есть, поэтому переедаем.
Низкокалорийными оказались целлюлоза, соя и пальмовое масло, которые павительство разрешило скармливать населению, отменив ГОСТы.
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так с нашими зарплатами и еда дороже выходит :
россиянин в среднем тратит на продукты около 32 процентов своей зарплаты. Это один из самых высоких показателей в Европе!
А вот в Норвегии с ее запредельными ценами на продукты у людей уходит не больше 11,8 процентов дохода. В соседней Финляндии тоже с этим все замечательно — после покупки продуктов у финнов остается нетронутыми почти 90 процентов зарплаты! В лидерах Великобритания, Нидерланды, Германия, Швеция, Дания и Франция. Чуть похуже (но все равно прекрасно!) дела обстоят в Испании, Португалии, Италии и Турции. Там люди тратят на еду не больше 20 процентов зарплаты. Вот и выходит, что для россиян цены в магазине намного неподъемнее, чем для норвежцев, финнов или даже наших соседей поляков и латышей.
https://spb.mk.ru/economics/2019/05/23/issledovanie-mk-v-pitere-skolko-tratyat-na-edu-v-raznykh-stranakh-mira.html
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