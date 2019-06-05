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Овощи и фрукты не доедают россияне

Потребление овощей на одного россиянина снизилось за последний год на 3 кг в год, хлебобулочных изделий — на 2 кг, молочной продукции — на 7 литров в год.

5.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Овощи и фрукты не доедают россияне

Городские жители чаще потребляют фрукты, яйца, молочные и мясные продукты, чем жители сел

Россияне употребляют в пищу недостаточное количество овощей, фруктов и молочных продуктов. Такие данные приводятся в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году», опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

«100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — говорится в докладе.

Так, в ведомстве констатируют, что потребление овощей на одного россиянина снизилось за последний год на 3 кг в год, хлебобулочных изделий — на 2 кг, молочной продукции — на 7 л в год.

Примечательно, что городские жители чаще потребляют фрукты, яйца, молочные и мясные продукты, чем жители сел.

При этом в том же докладе Роспотребнадзор констатировал, что с 2013 года заболеваемость ожирением в России увеличилась практически вдвое, тенденция к росту этого показателя может сохраниться.

Источник: Известия


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Программа правительства по оздоровлению нации проходит успешно. :-D
    Россияне раньше совета Кадырова решили похудеть. ))

    Быть умеренными в еде и заниматься физкультурой посоветовал россиянам Кадыров
    http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/03/429399-byt-umerennymi-v-ede-i-zanimatsya-fizkulturoj-posovetoval-rossiyanam-kadyrov

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  2. Аноним

    Ну, да
    Овощи сейчас дороже мяса , а насытиться ими не возможно , так, только побаловаться

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  3. Аноним

    НВР — Питаемся хорошо, но почему-то все время хочется есть, поэтому переедаем. :-D
    Низкокалорийными оказались целлюлоза, соя и пальмовое масло, которые павительство разрешило скармливать населению, отменив ГОСТы.

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  4. Аноним

    так с нашими зарплатами и еда дороже выходит :
    россиянин в среднем тратит на продукты около 32 процентов своей зарплаты. Это один из самых высоких показателей в Европе!
    А вот в Норвегии с ее запредельными ценами на продукты у людей уходит не больше 11,8 процентов дохода. В соседней Финляндии тоже с этим все замечательно — после покупки продуктов у финнов остается нетронутыми почти 90 процентов зарплаты! В лидерах Великобритания, Нидерланды, Германия, Швеция, Дания и Франция. Чуть похуже (но все равно прекрасно!) дела обстоят в Испании, Португалии, Италии и Турции. Там люди тратят на еду не больше 20 процентов зарплаты. Вот и выходит, что для россиян цены в магазине намного неподъемнее, чем для норвежцев, финнов или даже наших соседей поляков и латышей.
    https://spb.mk.ru/economics/2019/05/23/issledovanie-mk-v-pitere-skolko-tratyat-na-edu-v-raznykh-stranakh-mira.html

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