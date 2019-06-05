Подвергли эвтаназии изнасилованного подростка в Нидерландах

Подвергшаяся в детстве изнасилованию 17-летняя писательница добилась сознательного ухода из жизни. Ноа Потховен из Арнема умерла на собственной кровати в гостиной своего дома. Уйти из жизни ей помогли голландские врачи.

«Печальный последний пост. Я было сомневалась, что смогу его написать, но приняла решение это сделать. Я планировала это давно. Мое решение ничуть не импульсивно. Перейду сразу к сути: максимум через 10 дней я умру», — написала девушка в своем Instagram несколько дней назад.

Причиной такого решения стало давнее происшествие. Девушку изнасиловали в детстве. После того трагического события ее не отпускала депрессия.

«Я перестала есть и пить. И вот, после долгих разговоров я решила освободиться от этого. Мои страдания невыносимы, я не живу, я выживаю. И пусть я еще дышу — внутри я давно мертва», — объяснила девушка.

Чтобы избавиться от переживаний, Потховен написала книгу, которую даже смогла издать. В ней девушка рассказала о своих чувствах — так она надеялась помочь другим молодым девушкам, написал сайт издания Daily Mail.

«За мной хорошо ухаживают, я получаю сильные лекарства и провожу весь день с семьей: лежу на кровати в гостиной. Так я прощаюсь с самыми важными людьми в моей жизни», — описала Потховен свои последние дни. Их она провела дома.

«Все в порядке. Не убеждай меня, что это неправильно, это мое решение, и оно окончательное. В данном случае любить — это значит отпустить», — заключила девушка.

Потховен умерла в воскресенье, 2 июня, дома, в окружении родных. Уйти из жизни ей помогли врачи. В 17 лет решение о сознательном уходе из жизни путем эвтаназии подростки в Нидерландах могут уже принимать самостоятельно: согласие родителей для этого не требуется. В своей книге юная писательница сетовала, что в Нидерландах запросто можно подвергнуться насмешкам и изнасилованию. Но нигде не отыскать толковой психологической помощи, чтобы помочь попавшим в беду подросткам справиться с последствиями насилия.

Источник: 360tv.ru