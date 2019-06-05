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За продажу анальгетиков и глазных капель отправят за решетку в России

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За продажу анальгетиков и глазных капель отправят за решетку в России

Препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид отпускаются строго по рецептам. С 1 декабря 2019 года за нарушение оборота препаратов грозит до трех лет тюрьмы.

5.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
За продажу анальгетиков и глазных капель отправят за решетку в России

Список сильнодействующих веществ, незаконное распространение которых карается УК РФ, пополнился тремя пунктами

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Все они рецептурные, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуются спросом у наркозависимых людей. Поэтому за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность. Как сообщили «Известиям» в аппарате правительства, постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. После вступления документа в силу нарушителей могут отправить за решетку на три года.

Сесть за таблетки

Сейчас в списке веществ, незаконный оборот которых подпадает под ст. 234 Уголовного кодекса России, 83 сильнодействующих и 36 ядовитых препаратов. С 1 декабря первый перечень пополнился тремя позициями — прегабалином, тапентадолом и тропикамидом. Соответствующее постановление правительства (№ 667) 27 мая 2019 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев (документ есть в распоряжении «Известий»).

Все три препарата входят в перечень ЖНВЛП. Прегабалин применяется при эпилепсии — он обладает противосудорожным и противоболевым действием, а также снимает симптомы тревожного расстройства. На основе этого средства выпускаются препараты «Лирика», «Реплика», «Альгерика», «Прегабио» и другие.

Тапентадол (действующее вещество препарата «Палексия») — это опиоидный наркотический анальгетик, применяемый при сильной боли после операций, при остеоартрите, онкологических заболеваниях. Он не включен в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России, поэтому не подпадает под регулирование закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и под соответствующие статьи Уголовного кодекса.

Тропикамид — офтальмологическое средство, применяемое для расширения зрачка при исследовании глазного дна, хирургических манипуляциях и для лечения воспалительных заболеваний глаз.

Все три препарата отпускаются строго по рецептам и подлежат количественному учету. Сейчас за нарушение их оборота предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 3 тыс. рублей, для юридических — до 30 тыс. рублей.

В Минздраве «Известиям» пояснили, что эти меры недостаточны: препараты высокодоходные и штрафы не останавливают незаконных распространителей.

В аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» «Известиям» рассказали, что с введением в 2015 году рецептурного отпуска прегабалина и тропикамида объем продаж этих средств снизился на 30–35%. Тапентадол начал поставляться в Россию только в прошлом году, поэтому оценить динамику его продаж невозможно.

Рыночная цена на препараты тропикамида в зависимости от производителя колеблется от 70 до 380 рублей, средняя цена на тапентадол — 1000 рублей, на препараты прегабалина — 1400 рублей.

— Крупные аптечные сети и добросовестные аптеки не станут связываться с безрецептурным отпуском подобных препаратов, — отметили в аналитической компании. — Но на рынке есть целый класс аптечных учреждений, которые «специализируются» на продаже определенной продукции алкоголикам и наркоманам. В них препараты зачастую продаются примерно в два-три раза дороже. Это своего рода наценка за нелегальность.

Поэтому Минздрав предложил установить для нарушителей уголовную ответственность. Она вводится с 1 декабря 2019 года.

Португальский феномен

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков подтвердил «Известиям», что эти препараты привлекательны для наркоманов, но ужесточение мер по их обороту считает тупиковым путем.

— Мы прошли уже несколько циклов таких событий, — сказал он. — Например, жестко регламентировали продажу кодеинсодержащих лекарственных препаратов. И на рынке сразу появились каннабиноиды (спайсы) и психостимуляторы (соли) на основе этих веществ. А их оборот ограничить трудно, поскольку химическая формула очень быстро меняется. Как только мы изымаем какое-то вещество с наркорынка, на нем сразу появляются другие.

По данным Роспотребнадзора, в 2016–2018 годах на территории России зарегистрировано 5970 случаев острых отравлений курительными смесями (spice), из них 112 случаев — с летальным исходом.

Олег Зыков считает, что единственный действенный метод справиться с негативной тенденцией — системное снижение спроса на психоактивные вещества. Профилактика должна быть трехуровневой.
Первичная — это всё, что связано с воспитанием у ребенка умения отстаивать границы собственной личности. Вторичная (ключевая) профилактика — это снижение уровня насилия в обществе — социального, психологического.

— С помощью психоактивных веществ человек пытается адаптироваться к насилию, — отметил эксперт. — Ключевая задача — снижение тюремного населения. Мы сажаем наркоманов, они выходят из тюрем с философией «не верь, не бойся, не проси». И провоцируют повышение уровня насилия в обществе.

Третичная профилактика, по словам Олега Зыкова, связана с помощью людям, у которых уже есть зависимость. Для этого необходимо регламентировать процессы, связанные с реабилитацией наркоманов.

— В мире есть примеры, когда политика снижения спроса привела к потрясающим результатам, — добавил он. — Это Португалия. В 2000-м году страна была погружена в наркотический мрак. Власти не пошли путем ужесточения ограничений (с 2001 года все виды наркотиков в стране декриминализированы. — «Известия»), а занялись профилактикой.

В результате, по словам эксперта, за прошедшие 20 лет в Португалии резко снизилось потребление наркотиков.

Источник: Известия


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    За продажу анальгетиков и глазных капель отправят за решетку в России. =-O
    Страна, стоя на либеральных реформаторских рельсах перевела лечебную стрелку на РПЦ — лечебные православные молитвы не только не запрещаются, но даже насаждаются тремя православными каналами. :-D
    У медицина нет ни одного канала, у образования — тоже.

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