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Грозы с ливнями и штормовым ветром надвигаются на Бердск

Дождливая погода будет гостить в городе две недели. После начнется жара.

5.06.2019 Фото: Pixabay 2 коммент.
 
Грозы с ливнями и штормовым ветром надвигаются на Бердск

Июньская гроза приходит в Бердск

Дожди с грозами и порывистым ветром обещают синоптики бердчанам с 6 по 18 июня. Сегодня, 5 июня, синоптики в Бердске обещают теплую и солнечную погоду. Столбик термометра поднимется до 21 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Уже завтра, 6 июня, синоптики предвещают малооблачную погоду до 23 градусов тепла с грозой и дождем. В пятницу, 7 июня, погода не изменится: будет лить дождь, греметь гроза, а вот порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Станет чуть прохладнее: до 17-19 градусов выше нуля. Зато после дождей в Бердск придет долгожданное лето. Уже 15 июня метеорологи обещают жару до 28 градусов.

МЧС предупреждает: при сильном ветре опасно стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте аккуратны с электроприборами. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров.

Особенно тщательно необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём.

Спасатели также призывают в непогоду не выходить на водоемы на маломерных судах и не купаться. Кроме того, во время грозы и сильного ветра опасно не только у водоемов, но и в лесу.

Гражданам следует прислушаться к прогнозу и предупреждениям специалистов, чтобы не попасть в опасную ситуацию.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Прогноз погоды вообще непонятен. Две недели будет дождливая погода, синоптики обещают с 6 по 18 дожди, а метеорологи обещают уже 15 жару.
    Какая все-таки ожидается погода ?

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    • Аноним

      Ишь, размечтались! Может вам еще социализм вернуть с плановой экономикой на 5 лет вперед?! :-D
      Привыкайте жить по новому христианскому манифесту:
      Христос: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф.6:34)

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