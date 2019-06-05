Грозы с ливнями и штормовым ветром надвигаются на Бердск

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Прогноз погоды вообще непонятен. Две недели будет дождливая погода, синоптики обещают с 6 по 18 дожди, а метеорологи обещают уже 15 жару.
Какая все-таки ожидается погода ?
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Ишь, размечтались! Может вам еще социализм вернуть с плановой экономикой на 5 лет вперед?!
Привыкайте жить по новому христианскому манифесту:
Христос: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Матф.6:34)
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