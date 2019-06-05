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Арест на три месяца продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердск

Александр Кожин отметил свое 55-летие в тюрьме. Судья оставила обвиняемого в СИЗО до 11 сентября.

5.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Арест на три месяца продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс директору КБУ Бердск

Бывший директор бердского КБУ Александр Кожин с мая 2019 года сидит в СИЗО

Сегодня, 5 июня, Бердский городской суд продлил меру пресечения экс-директору муниципального комбината бытовых услуг Александру Кожину. Гособвинитель попросил судью Татьяну Васюхневич продлить срок ареста на три месяца, до сентября 2019 года. Напомним, экс-директор КБУ с апреля 2018 года находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем существенный ущерб предприятию и городу.

— Я отметил свое 55-летие в тюрьме. Я нахожусь под стражей 14 месяцев. Это плохо отражается на моем здоровье. В решении суда по делу РКЦ сказано, что я не представляю угрозы для общества. Прошу применить ко мне более лояльную меру пресечения в виде домашнего ареста, — обратился к судье бердского городского суда Александр Кожин.

Судья удалилась в совещательную комнату, а после резюмировала — продлить арест Александру Кожину до 11 сентября, оставить обвиняемого под стражей в СИЗО.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.


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