КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Я могу умереть в тюрьме»: Просил суд отпустить его из СИЗО экс-директор КБУ Бердска

Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Конные скачки и борьба «Корэш» откроют Федеральный Сабантуй в Новосибирске

Овощи и фрукты не доедают россияне

Высадят 100 шестиметровых вязов и елей на месте тополей в городском парке Бердска

Картельный сговор: 29 млн рублей украл на стройке водоканала директор «СибстройАльянса» в Новосибирске

Бесплатно вывозить на свалку металл, бумагу и древесину предложила Генпрокуратура

Арест на три месяца продлил суд обвиняемому в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директору КБУ Бердск

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Грязный воздух «поймал» в 21 регионе Роспотребнадзор

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Картельный сговор: 29 млн рублей украл на стройке водоканала директор «СибстройАльянса» в Новосибирске

При исполнении муниципального контракта он сэкономил на трубах и строительных материалах. Провернуть дело помогли сотрудники «Горводоканала».

5.06.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Картельный сговор: 29 млн рублей украл на стройке водоканала директор СибстройАльянса в Новосибирске

Уголовное дело передали в суд

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции).

Уголовное дело расследовано следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области. По версии следствия, директор общества, вступив в сговор с работниками МУП «Горводоканал», заключил муниципальный контракт на строительство расположенного в Новосибирске водопровода. При его исполнении он использовал трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали.

Используя восстановленные трубы вместо новых, а также иные материалы, не предусмотренные условиями контракта, руководитель фирмы завысил фактически понесенные им расходы, похитив денежные средства предприятия (заказчика) на общую сумму более 29 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, в целях поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для МУП «Горводоканал».

Так он обеспечил заключение с предприятием муниципальных контрактов по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм на общую сумму более 220 млн. рублей. Однако преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Я могу умереть в тюрьме»: Просил суд отпустить его из СИЗО экс-директор КБУ Бердска Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска Конные скачки и борьба «Корэш» откроют Федеральный Сабантуй в Новосибирске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Фамилию вора в СМИ называть запрещено!
    Потому что уже действует статья наказания за оскорбления власти воров. :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Гость

    Следствие-больница-суд-условное??! =-O =-O =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика