Картельный сговор: 29 млн рублей украл на стройке водоканала директор «СибстройАльянса» в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции).

Уголовное дело расследовано следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области. По версии следствия, директор общества, вступив в сговор с работниками МУП «Горводоканал», заключил муниципальный контракт на строительство расположенного в Новосибирске водопровода. При его исполнении он использовал трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали.

Используя восстановленные трубы вместо новых, а также иные материалы, не предусмотренные условиями контракта, руководитель фирмы завысил фактически понесенные им расходы, похитив денежные средства предприятия (заказчика) на общую сумму более 29 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, в целях поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для МУП «Горводоканал».

Так он обеспечил заключение с предприятием муниципальных контрактов по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм на общую сумму более 220 млн. рублей. Однако преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО