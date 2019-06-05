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Подсели на успокоительное во время сдачи ЕГЭ школьники в России

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Подсели на успокоительное во время сдачи ЕГЭ школьники в России

73% родителей утверждают, что их дети испытывают нервное напряжение. Каждый пятый ребенок принимает успокоительное.

5.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Подсели на успокоительное во время сдачи ЕГЭ школьники в России

Подростки не нуждаются в психологической помощи во время ЕГЭ

Интернет-ресурс «Дети Mail.ru» опросил родителей школьников и узнал, сколько часов в неделю школьники тратят на подготовку к экзаменам, принимают ли препараты от стресса и по каким предметам чаще всего нанимают репетиторов.
Подготовка к экзаменам у школьников занимает в среднем до десяти часов в неделю. На вопрос о стрессе во время экзаменов 73% родителей ответили, что дети испытывают нервное напряжение. Каждый пятый ребенок (22%) принимает успокоительное. Несмотря на это, более половины (57%) родителей считают, что подростки не нуждаются в психологической помощи во время ЕГЭ.

Что касается дополнительных занятий перед экзаменами, то 74% школьников посещают репетиторов. Самыми популярными дисциплинами для дополнительных занятий с репетиторами стали математика (60%), русский язык (43%) и иностранные языки (27%).

Почти половина (53%) опрошенных считают, что цены на услуги репетиторов завышены. В Москве и Санкт-Петербурге за один час 29% родителей платят 1000–1500 рублей, 22% — от 500 до 1000. В других городах-миллионниках половина родителей отдают за занятие от 500 до 1000 рублей, а каждая пятая семья (21%) — менее 500.

Опрос показал, что самыми популярными предметами для сдачи в этом году, помимо обязательных русского языка и математики, стали обществознание (38%), иностранные языки (29%), физика (29%), история (23%), биология (21%) и химия (18%).

Опрос проводился среди 16 400 родителей выпускников с 16 по 21 мая 2019 года.

Источник: life.ru


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