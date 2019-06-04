Прорвало: Отключат холодную и горячую воду в домах на ул. Ленина в Бердске

Из-за прорыва трубы в центре Бердска прекратится водоснабжение в нескольких домах по ул. Ленина. Дефект обнаружили на водоводе по адресу: ул. Ленина, 116, сообщили сегодня, 4 июня, в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с устранением дефекта на водоводе диаметром 250 мм будет прекращена подача холодной и горячей воды у потребителей по адресам: ул. Ленина, 116, 118, 122, 126, 130, 134, 136, ЦТП-27Б 5 июня с 9.00 до 17.00, — уточнили в КБУ.

Коммунальщики обещают организовать подвоз воды. Телефоны аварийно-диспетчерской службы КБУ 5-05-17, 2-86-85 (24 ч).