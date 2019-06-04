Разбился насмерть выпавший из окна 4 этажа общежития вуза экс-студент в Новосибирске

Сотрудниками следственного отдела по Советскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти 23-летнего мужчины в результате падения из окна общежития одного из ВУЗов города Новосибирска.

Предварительно установлено, что в ночь с 3 на 4 июня 2019 года потерпевший, ранее являвшийся студентом ВУЗа, располагающегося в Советском районе города Новосибирска, по неизвестным причинам проник на территорию помещения студенческого общежития этого ВУЗа. Потерпевший был обнаружен студентами спящим в одном из подсобных помещений, расположенном на 4-м этаже. О постороннем они сообщили охране. В этот момент у здания общежития на 1-м этаже прозвучал посторонний шум, и потерпевший был обнаружен лежащим на земле внизу под окном подсобного помещения с травмами, характерными для падения с высоты без признаков жизни, сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведение уголовно-процессуальных проверок продолжается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.