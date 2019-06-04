Особенности процедуры банкротства физических лиц

Сегодня банкротство должника может подтверждаться через суд, если сумма кредитного долга превысила 500 тыс. руб. При этом просрочка должна составлять более 3 месяцев. Инициатором процедуры банкротства могут также выступать кредиторы или уполномоченные органы.

Следует понимать, что процедура банкротства не бесплатная. Сумма расходов на нее достаточно большая. При этом во время ее проведения должник лишается права на проведение сделок, связанных с покупкой или продажей имущества. Гражданин не сможет передать его в залог или выдать поручительство.

В процессе проведения процедуры банкротства должник теряет право не только распоряжаться имуществом, но также выезжать за границу и использовать денежные средства на банковских счетах. Но, несмотря на все минусы, многие сегодня идут на процедуру банкротства. Ведь благодаря ей снимаются требований кредиторов по денежным обязательствам, исключается необходимость уплаты обязательных платежей. Любые требования, предъявляемые к должнику, могут находиться только в рамках дела о банкротстве. Другими словами должник, признанный банкротом, не исполняет требования кредиторов после того как они остались не удовлетворенными после реализации его имущество или проведения реструктуризации долга.

Для того чтобы начать процедуру банкротства необходимо подать заявление. Само мероприятие по признанию человека банкротом довольно длительное. Оно занимает занимать до 3 месяцев. Кроме того реструктуризация долгов происходит в течение 4 месяцев, более полугода необходимо потратить для реализации имущества. То есть решить вопрос о банкротстве возможно в течение не менее 9 месяцев.

Очень важно правильно собрать документы для процедуры банкротства. Их список довольно большой. Это различная информация о статусе, наличии долгов, проведенных сделках, подтверждении имущества. На первом заседании необходимо убедить суд в наличии обстоятельств, которые препятствуют погашению долга. Если это не удастся сделать, то в процедуре банкротства будет отказано.