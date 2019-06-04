Любое судебное заседания требует нервного напряжения. Но первое судебное заседание по банкротству для многих особенно важно. Так как является определяющим для дальнейших процедур. Именно решения, принятые на нем, позволят решить финансовые проблемы и наладить жизнь. Поэтому следует знать его особенности.
Суть первого судебного заседания заключается в том, что суд на нем знакомиться с нюансами дела. Это значит, что основная часть времени будет потрачена на беседу судьи с должником. Целью является установка добропорядочности должника и выявления истинных причин банкротства.
Следует подготовиться к тому, что судья будет задавать уточняющие вопросы. На них максимально точно и искренне необходимо отвечать. В частности обязательно следует прояснить ситуацию, куда были потрачены кредитные средства. Также подробно необходимо будет осветить ситуацию о своей семье. Судью будут интересовать, имеются ли иждивенцы на попечении, есть ли среди них несовершенного дети.
Также необходимо будет рассказать о состоянии кредитной задолженности. Ответы на вопросы о финансах должны быть четкими. Акцентировать внимание нужно будет на моменте возникновения задолженности и причине этого. Кроме того нужно объяснить, почему было принято решение о подаче заявления на банкротство. На окончательном этапе беседы, должник должен ответить на вопрос, какая процедура его устраивает: реструктуризация или реализация имущества.
Длительность первого судебного заседания может быть разной. Это зависит от сложности дел и тех обстоятельств, которые осветил должник. После беседы с должником назначается арбитражный управляющий.
Прежде всего, следует знать, что на первом заседании необходимо соблюдать спокойствие. Ведь задача судьи уличить должника в нестыковках, поэтому все ответы должны быть взвешенными и продуманными. Если будут неточности, то, скорее всего, будет получен отказ в запуске процедуры банкротства. Все ответы должны быть конкретными, не следует делать отступлений и употреблять сложных терминов и формулировок. Все сведенья должны соответствовать информации, которая ранее была указана в заявлении.
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