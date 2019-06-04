Проблема необходимости срочного получения денег знакома многим. Но владельцы автомобилей могут ее решить очень быстро. Услуга автовыкупа, которой можно воспользоваться тут, позволяет быстро и без проблем продать транспортное средство в любом состоянии. С каждым годом её востребованность растет.
Как правило, обращаются в специализированные фирмы люди, у которых возникли целевые финансовые проблемы. К примеру, необходимо возвратить банковский кредит, оплатить дорогостоящую операцию или даже открыть собственный бизнес.
Важной особенностью услуги автовыкупа является то, что транспортное средство, которое продается не нужно подготавливать к продаже. Как известно это очень дорогостоящее мероприятие, занимающее много времени. При этом на стоимость автомобиля подготовка к продаже влияет незначительно. Профессиональный оценщик, как правило, не обращает внимания на чистоту салона или кузова. То есть, повысить стоимость транспортного средства, вряд ли, удастся.
Процесс продажи автомобиля специализированного предприятию происходит очень быстро. При этом очень важно, что процесс оформления документов берет на себя покупатель. Очень часто деньги можно получить в день обращения или на следующий день. Способ перечисления средств продавец выбирает самостоятельно. Для этого можно оформить банковский перевод на указанный счет, что исключает опасности, связанные с тем, что приходится носить с собой крупную сумму.
При продаже автомобиля специализированному предприятию составляется понятный и честный договор. Услуга автовыкупа не предполагает никаких дополнительных комиссий за сделку. То есть в договоре предусматривается исключительно оценочная стоимость.
Для того чтобы воспользоваться услугой автовыкупа, все что нужно, так это пригнать на указанную площадку собственный автомобиль и подписать необходимые документы. Иногда имеется возможность вызвать оценщика к месту стоянки автомобиля.
Подводя итоги, можно сказать, что продажа автомобиля при использовании услуги автовыкупа наиболее интересна для многих в плане экономии времени. Оценка специалистом состояния автомобиля проводится очень. Все документы оформляются в тот же день.
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