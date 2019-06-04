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KFC зарос бурьяном в Бердске

Проверка выявила, что территория ресторана быстрого питания не ухожена. А находится она на въезде в город и портит вид. Если фастфуд не скосит траву в строк, его оштрафуют на сумму до 30 тыс. рублей.

4.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. бердск Один комментарий
 
KFC зарос бурьяном в Бердске

Ресторан быстрого питания открыли в Бердске в феврале 2019 года

Дежурившая в субботу, 1 июня, по Бердску начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных проехала по городу и обнаружила неухоженные территории. Одна из таких оказалась возле ресторана быстрого питания KFC, который находится на въезде в Бердск со стороны моста через Бердь.

— При объезде города у кафе KFC в микрорайоне Северном было замечено, что не скошена трава, территория в неопрятном состоянии. Информацию передали в отдел промышленности и предпринимательства. Меры будут приняты, — констатировала Наталья Юрьевна на совещании чиновников бердской мэрии 3 июня.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель административно-технической инспекции Павел Дятлов, отдел промышленности и предпринимательства мэрии обладает теми же надзорными и контролирующими функциями, что и АТИ. И имеют право обследовать участки, закрепленные за бизнесменами, на предмет чистоты и порядка. Что в ближайшее время и сделают сотрудники отдела.

Точнее, уже 4 июня, отметил начальник отдела промышленности и предпринимательства Евгений Абельганс.

-В течение дня мы обязательно туда проедем, составим разговор и поставим сроки устранения. Если они в данные сроки не уложатся, то будут привлечены к административной ответственности, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Абельганс.

За несоблюдение правил благоустройства фастфуду грозит штраф до 30 тыс. рублей. Но сумму определит административная комиссия, которая рассматривает материалы на нарушителей.

-По графику мы два раза в неделю объезжаем город и осматриваем объекты. Раз в неделю в администрации города проходит комиссия по благоустройству, рассматривающая не только торговые объекты, но и промышленную зону, стройки, жилые дома, сады и школы. Мы работаем по обращениям и замечаниям. В Бердске очень пристальное внимание уделяется содержанию территорий, — пояснил Евгений Александрович.

Кстати, именно АТИ проверяла состояние территории после жалоб собственников соседнего с KFC участка на якобы незаконное строительство канализации. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Анжелика и Юрий Быковы пожаловались, что в 2018 году строители проложили трубы по их участку и восстанавливать территорию не собираются. Но АТИ нарушений не нашла.

Быковым разъяснили, что согласно пункту 11 статьи 2 раздела 9 правил благоустройства на территории Бердска, утвержденных решением совета депутатов в июне 2018 года, после завершения земляных работ их производитель должен с соблюдением технологических сроков провести необходимые восстановительные работы. Уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, выполнить обратную засыпку траншеи, ликвидировать нарушения прилегающей территории, устранить последствия ее загрязнения, связанные с производством.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    KFC прям на удивление безалаберно относится.
    И с троились с нарушениями, и коммуникации как попало прокладывали, и территорию вокруг себя не то что не облагораживают, но даже не убирают!

    Как бы не фанат Макдональдса, но как говорится, почувствуйте разницу.

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