Березу ради парковки вырубили во дворе Бердска

Вырубили взрослую березу во дворе дома №1 по ул. Кутузова в Бердске. В рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Так как двором пользовались и жители домов №3, 5, 7 по ул. К. Маркса, не всем пришлось по душе то, что вырубили «благородные деревья». Даже в рамках ремонта двора. Коллективные жалобы на «спильщиков» берез, около 20 подписей, отправились на имя главы Бердска Евгения Шестернина, председателя общественной палаты Марины Щербеневой и прокурора Романа Сивака:

— Кому помешала наша береза? Мы, жители домов К.Маркса, 3, 5, 7, требуем найти и наказать виновника незаконного спила трех березок, одной из них 55 лет, стоявших в нашем дворике и создававших уют, тень, спокойствие, чистоту и радость все эти годы. Исполнитель известен — это пришлые люди нерусской национальности, которые здесь не жили и не живут, пришли сюда по найму, освоить федеральную программу «городская среда», выживания, и за деньги готовые даже в выходные, а говорят и по ночам, выпиливать хоть что и хоть где. Все здравомыслящие руководители (Нижней Ельцовки, Академгородка, Новосибирска) изыскивают возможности, чтобы сохранить живую природу, благородные деревья, тем более взрослые и здоровые. Этих нерусских вандалов было не остановить: уж так они торопились «освоить денежки», уничтожить не свое. Жители поодиночке подходили и просили не пилить. Одна бабушка сказала: «Ну, спилите меня, я уже старенькая». Дома №3 и №5 по ул. К. Маркса сданы в 1962 году. И деревья растут почти с этой поры. У многих людей с этими деревьями связаны хорошие, добрые, светлые воспоминания: сами старенькими стали, выросли дети, внуки. Люди ухаживали за тогда еще молодыми березками. Эти доморощенные деревья с любовью взрослели и вступили в свою зрелую пору. И… все. Такую же березку, сохраненную на углу дома №3, можете увидеть и залюбоваться ею. Спустя столько лет не проживающим здесь такая красота не понравилась и нам стали навязывать программу «городской среды». Мы возмущены беспредельными действиями этих руководителей (например, Яковченко). Нас же заставляют этот инцидент оплатить из нашего собственного кошелька, мотивируя свои поступки заботой о наших «удобствах». Эти люди нарушили наш мирный покой, отдых, помешали нашему мирному существованию и сосуществованию. Варварскими действиями сеют вражду между соседями. В коллективах домов происходят расколы на «автомобилистов и «безлошадных». А ведь было все хорошо. Еще раз просим определить и наказать виновника, требуем отказать в выполнении дальнейших работ по программе исполнителю-спильщику берез, и заменить другой бригадой рабочих. Отчитаться перед жильцами письменно.

Автор видео Галина Панчева



Делается большое долгожданное благоустройство дворов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. На первом этапе сделали во дворе дома №1 на ул. Кутузова дорогу, тротуар, небольшую парковку на 10 машин. Кутузова, 1, и К. Маркса, 7 попали в программу «Комфортная городская среда».

— Очень шикарная территория четырех дворов, но не благоустроенная. Удалось попасть в программу на 2019 год. Проект согласовывался с жителями. Шикарная парковка, шикарная детская площадка. Старую детскую площадку демонтировали, но не выбросили, ее потом перенесут в другое место. Максимальное количество зеленых насаждений сохраняется. Но, к сожалению, одна береза попала в зону парковочного пространства, — подчеркнул вице-мэр.

Благоустройство двора обойдется около 3 млн рублей. Часть их этих денег, 5%, должны вложить жители. Основное бремя ложится на жителей дома №7 по ул. К. Маркса и дома №1 по ул. Кутузова.

Управляющая компания — заказчик работ. Если УК договорится с жителями домов №3 и №5 по ул. К. Маркса, то возможно и они будут участвовать в софинансировании, подчеркнул Захаров.