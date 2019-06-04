Березу ради парковки вырубили во дворе Бердска

Неблагоустроенный двор нескольких домов скоро приобретет совсем другой вид
Вырубили взрослую березу во дворе дома №1 по ул. Кутузова в Бердске. В рамках федеральной программы «Городская комфортная среда». Так как двором пользовались и жители домов №3, 5, 7 по ул. К. Маркса, не всем пришлось по душе то, что вырубили «благородные деревья». Даже в рамках ремонта двора. Коллективные жалобы на «спильщиков» берез, около 20 подписей, отправились на имя главы Бердска Евгения Шестернина, председателя общественной палаты Марины Щербеневой и прокурора Романа Сивака:
— Кому помешала наша береза? Мы, жители домов К.Маркса, 3, 5, 7, требуем найти и наказать виновника незаконного спила трех березок, одной из них 55 лет, стоявших в нашем дворике и создававших уют, тень, спокойствие, чистоту и радость все эти годы. Исполнитель известен — это пришлые люди нерусской национальности, которые здесь не жили и не живут, пришли сюда по найму, освоить федеральную программу «городская среда», выживания, и за деньги готовые даже в выходные, а говорят и по ночам, выпиливать хоть что и хоть где. Все здравомыслящие руководители (Нижней Ельцовки, Академгородка, Новосибирска) изыскивают возможности, чтобы сохранить живую природу, благородные деревья, тем более взрослые и здоровые. Этих нерусских вандалов было не остановить: уж так они торопились «освоить денежки», уничтожить не свое. Жители поодиночке подходили и просили не пилить. Одна бабушка сказала: «Ну, спилите меня, я уже старенькая». Дома №3 и №5 по ул. К. Маркса сданы в 1962 году. И деревья растут почти с этой поры. У многих людей с этими деревьями связаны хорошие, добрые, светлые воспоминания: сами старенькими стали, выросли дети, внуки. Люди ухаживали за тогда еще молодыми березками. Эти доморощенные деревья с любовью взрослели и вступили в свою зрелую пору. И… все. Такую же березку, сохраненную на углу дома №3, можете увидеть и залюбоваться ею. Спустя столько лет не проживающим здесь такая красота не понравилась и нам стали навязывать программу «городской среды». Мы возмущены беспредельными действиями этих руководителей (например, Яковченко). Нас же заставляют этот инцидент оплатить из нашего собственного кошелька, мотивируя свои поступки заботой о наших «удобствах». Эти люди нарушили наш мирный покой, отдых, помешали нашему мирному существованию и сосуществованию. Варварскими действиями сеют вражду между соседями. В коллективах домов происходят расколы на «автомобилистов и «безлошадных». А ведь было все хорошо. Еще раз просим определить и наказать виновника, требуем отказать в выполнении дальнейших работ по программе исполнителю-спильщику берез, и заменить другой бригадой рабочих. Отчитаться перед жильцами письменно.
Автор видео Галина Панчева
Делается большое долгожданное благоустройство дворов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. На первом этапе сделали во дворе дома №1 на ул. Кутузова дорогу, тротуар, небольшую парковку на 10 машин. Кутузова, 1, и К. Маркса, 7 попали в программу «Комфортная городская среда».
— Очень шикарная территория четырех дворов, но не благоустроенная. Удалось попасть в программу на 2019 год. Проект согласовывался с жителями. Шикарная парковка, шикарная детская площадка. Старую детскую площадку демонтировали, но не выбросили, ее потом перенесут в другое место. Максимальное количество зеленых насаждений сохраняется. Но, к сожалению, одна береза попала в зону парковочного пространства, — подчеркнул вице-мэр.
Благоустройство двора обойдется около 3 млн рублей. Часть их этих денег, 5%, должны вложить жители. Основное бремя ложится на жителей дома №7 по ул. К. Маркса и дома №1 по ул. Кутузова.
Управляющая компания — заказчик работ. Если УК договорится с жителями домов №3 и №5 по ул. К. Маркса, то возможно и они будут участвовать в софинансировании, подчеркнул Захаров.
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Ни хрена себе, у вас парковочка для авто во дворе?
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Деревья
Если на заболоченном участке нет возможности отвести в сторону грунтовые воды, в этом случае на помощь придут деревья, которые помогут не только осушить участок, но и украсить его собой.
К таким деревьям относится тополь, берёза, клен.
В г. Бердске власти понимали это, потому организовывали посадки, создавали рощи в местах предполагаемых грунтовых вод, низинах. Наши рукоаодители ведут массовую вырубку влаголюбивых деревьев, а предпочтение отдают хвойным. Красиво спору нет, но не очень полезно.
Александр Суворов :»Для Отчизны наибольшая опасность творится не во внешнем вороге, а в её собственных идиотах.»
Тополь
Самое популярное дерево в России, с помощью которого можно осушить болотистую местность и укрепить береговую линию, благо тополь растет очень быстро.
Клен красный
Это очень красивое дерево сажают не только для осушения затопленного участка, но и для красоты, благодаря ее кили золотистым листьям. Сами деревья в высоту достигают до 10 метров, поэтому их нужно сажать на больших дачных участках.
Есть ещё много влаголюбивых деревьев и кустарников, которые могут помочь в борьбе с грунтовыми водами.
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Проектировщики которые делали работу на месте были? Они видели что дерево попадает под снос? Учтено в смете? Если да, то какие претензии к «нерусским»? На стадии проекта нужно вносить изменения, а ребята просто делают свою работу у них срок — 1июля, не успел заплати. Очевидно что на будущее вместо 40 дней на 10 домов на проектные работы( 4дня на дом) нужно выделить хотя бы 80 дней, с актуализацией топосъемки и получением других исходных данных для проектирования. То есть для домов на 2020 год начинать проект нужно летом 2019- это для администрации.
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