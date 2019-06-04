ВИЧ-положительным детям запретило заселяться на турбазу ее руководство в Нижегородской области

Спортивная деревня «Новинки» отказала в размещении детей с ВИЧ-статусом. Всего 30 детей должны были заехать сюда с родителями 7 июня, всего 50 человек. Об этом «Козе» сообщила директор фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева.

По словам госпожи Кузьмичевой, в настоящее время она реализует благотворительный проект «Школа маленьких плюсиков» для ВИЧ-положительных детей. Был внесен задаток. Однако 2 июня ей позвонила администратор, которая сообщила, что персонал «Новинок» отказывается обслуживать их, и попросила забрать деньги.

«На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передаётся воздушно-капельным путём, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, но, мол, «у нас свои дети», – рассказала Ольга Кузьмичева. – У меня нет слов, чётко понимаю, что от их безграмотности страдают ни в чем неповинные дети. У меня едет пять многодетных семей, едут люди. И тут на тебе».

Директор фонда, поясняя, как в «Новинках» могли узнать об особенности детей, сообщила, что, принимая деньги, администратор уточнила, каков род деятельности организации, заказывающей услуги. Она ответила: помощь ВИЧ-положительным.

Администратор спортивной деревни «Новинки», представившись Натальей, факт отказа детям с ВИЧ-статусом «Козе» подтвердила. Да, она знает, что ВИЧ передается только половым и парентеральным (медицинским) путями, либо от матери ребенку при родах. И все знают. Но всё равно боятся.

По информации администратора, около 10 человек из числа персонала явились к директору турбазы, заявив об отказе обслуживать ВИЧ-положительных детей. Прозвучало, что у них тоже дети. Почему персоналу не объяснили, что они не правы? Потому что руководство не могло оказывать на них давление, ответила администратор. И, разумеется, она в курсе, что множество людей с ВИЧ могут останавливаться в «Новинках», не афишируя свой диагноз, на что имеют полное право.

«Мы извинились, возвращая деньги», – отметила администратор.

«Для меня шок сам факт того, что под носом откровенное невежество и дискриминация процветает, и ещё по отношению к детям», – сокрушается Ольга Кузьмичева, которая первой в Нижнем Новгороде открыто заявила о своем ВИЧ-статусе и уже много лет, учредив специальный фонд, помогает другим ВИЧ-позитивным.

Напомним, ранее благотворительный фонд «СТЭП» совместно с Нижегородским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также территориальным Управлением Роспотребнадзора проводил спортивные мероприятия, направленные на преодоление дискриминационного отношения к людям с ВИЧ. Так, например, в футбольном турнире с участием ВИЧ-положительных принял участие на тот момент замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

В связи с вышеизложенным «Коза» запросит комментарии вышеперечисленных госструктур.

По уточненным данным, на турбазу должны были заехать 50 человек, в том числе 30 детей.

Источник: koza.press