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Из горящего дома престарелых и после ДТП «спасали» жителей Бердска

Жуткие происшествия были постановочными и служили практикой в первый день учений служб спасения. 5 июня в городе заревут сирены, спасатели проверят подвижные пункты и питания и вещевого снабжения.

4.06.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО Один комментарий
 
Из горящего дома престарелых и после ДТП спасали жителей Бердска

Учения прошли по поручению губернатору региона

Общая численность сил и средств, задействованных в Бердске для проведения трехдневных командно-штабных учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, превышает 300 человек и 50 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Такого рода крупномасштабные учения проводятся под общим руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в каждом районе Новосибирской области один раз в три года и нацелены на повышение навыков реагирования в условиях сложной оперативной обстановки, а также отработку взаимодействия муниципальных органов власти и реагирующих служб для организации защиты населения и территорий от различных угроз.

Пожар на социально важном объекте с массовым пребыванием людей, крупное дорожно-транспортное происшествие, лесной пожар с переходом огня на населенный пункт стали учебными вводными для практических тренировок первого дня учений с задействованием пожарно-спасательных подразделений МЧС России, аварийно-спасательных и поисковых формирований Новосибирской области, служб управления рисками муниципалитета Бердска, скорой помощи, полиции, лесного хозяйства, администраций различных объектов.

— В ходе тренировок проверяется именно взаимодействие и слаженность работы всех сил города в условиях, близких к реальным чрезвычайным ситуациям. На первом этапе органы управления и сил администрации Бердска показали верные действия. Самый большой плюс – во время практики налажено эффективное взаимодействие между оперативными службами и силами города. Так, администрация объекта, где произошел условный пожар, продемонстрировала правильное выполнение алгоритма: в первые минуты организовала эвакуацию находящихся в здании людей, приняла меры по ликвидации возгорания, встретила прибывающие на поступивший вызов подразделения пожарной охраны, а также предоставила им доклад о складывающейся обстановке, чтобы пожарные могли принять верные тактические решения», — отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Новосибирской области по государственной противопожарной службе полковник внутренней службы Евгений Лебедев.

Из горящего дома престарелых и после ДТП спасали жителей Бердска

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В рамках командно-штабного учения проведут заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) Бердска, а также во второй тренировочный день отработают вопросы по выполнению мероприятий гражданской обороны с кратковременным запуском электросирен для проверки системы оповещения города, смотром приемных эвакуационных пунктов, нештатных формирований гражданской обороны, развертыванием станции обеззараживания техники, санитарно- обмывочного, подвижных пунктов питания и вещевого снабжения.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот если бы контора на Горького «горела», много бы было желающих спасти ёё резидентов?

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