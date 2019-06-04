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Опасный фальсификат молока предприятий «фантомов»обнаружили в Новосибирске

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Опасный фальсификат молока предприятий «фантомов»обнаружили в Новосибирске

Таких компаний оказалось пять. Еще 17 предприимчивых бизнесменов продают подделку масла, икры черной и красной, а также сыра по всей России. (СПИСОК)

4.06.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Опасный фальсификат молока предприятий фантомовобнаружили в Новосибирске

Обезопасить сырое молоко можно кипячением и пастеризацией

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области  информирует о выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий предприятий-«фантомов» – производителей фальсифицированной молочной продукции, отсутствующих по заявленным адресам:

1. ООО «Танаис» (юр.адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 125);

2. ООО «Триумф» (юр.адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 74);

3. ООО «СМАК-Плюс» (факт. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2);

4. ООО «РегионСнаб» (юр. адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167, помещение 27; факт. адрес: НСО, Тогучинский район, с. Коурак, ул. Центральная, д. 3А);

5. ООО «Сибснабмаркет» (НСО, г. Новосибирск, ул. Связистов, 12А).

По данным фактам с целью предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан управлением Роспотребнадзора переданы документы для рассмотрения по компетенции в правоохранительные органы, сообщат пресс-служба Роспотребнадзор.

Кроме того, в управление Роспотребнадзора поступили информационные письма из субъектов Российской Федерации о нахождении в обороте фальсифицированной пищевой продукции предприятий-«фантомов»:

1. ООО «Мурманский рыбокомбинат» (г. Мурманск, Рыбный порт) – «Икра палтуса «Кольская» черная»;

2. ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (г. Мурманск, Рыбный порт) – «Икра палтуса «Кольская» черная»;

3. ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д. 5) – икра лососевая зернистая;

4. ООО «САХАЛ» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, д. 13) — икра лососевая зернистая;

5. ООО «Золото Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Ича, ул. Советская, д. 5) — икра лососевая зернистая;

6. ООО «МОЛТРЕЙД» (Тульская область, г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 12) – масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское»;

7. ИП Казьмин Б.М. (г. Ростов-на-Дону, ул. Задонская, 48) – молочная продукция;

8. ИП Чагаров Л.Х. (Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменомост, ул. Курджиева, 30) – молочная продукция;

9. ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» (600031, Владимировская область, г. Владимир, ул. Юбилейная, 11Б) – молочная продукция;

10. ООО «УК «Лого Дуэт» (603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 45, оф. 2; факт.адрес: Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, 5Б; Чувашская Республика – Чувашия, пр. И.Я. Яковлева, 3, пом. 28; адрес производства: Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ш. Дуденевское, 5Б) – молочная продукция;

11. ООО «Сырное дело» (Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, 2) – молочная продукция;

12. ОАО «Северное молоко» (Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, 59) – молочная продукция;

13. ИП Кумехов С.Ж. (КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 194) – молочная продукция;

14. К(Ф)Х, глава Гуков М.М.(КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 2) – молочная продукция;

15. ООО ПЗ «МаКом» (Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. П. Белякова, 9) – молочная продукция;

16. ООО «Филимоновское масло» (Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Луговая, 2А, стр. 4) – молочная продукция;

17. ООО «Филимоновский молочно-консервный комбинат» (Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, 30, стр. 25) – молочная продукция.

В случае выявления в торговой сети продукции указанных товаропроизводителей следует информировать управление Роспотребнадзора по Новосибирской области: телефон 8(383)220-26-78, факс 8(383)220-24-05, е-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru.


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