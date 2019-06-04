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Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Теперь стройплощадку признали опасной. Стройматериалы и забор, огораживающий котлован, разворовывают. Глава города приказал обезопасить пустырь. Обещанного ЦСК города-сада не получилось.(ФОТО)

4.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Мариной Один комментарий
 
Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Забор заброшенной стройки примыкает к жилым домам в Раздольном

Недостроенные дома в микрорайоне Раздольном никому не нужны. К такому выводу пришел Сергей Хрол, написавший в редакцию «Курьер. Среда. Бердск»:
— В микрорайоне Раздольном идет разграбление новых домов. Учредитель обанкротился, банку тоже не интересны эти строения.

Во многом Сергей Константинович оказался прав. В прошедшее воскресенье, 2 июня, дежурившая по городу от имени мэрии замначальника юротдела Наталья Гончарова тоже обратила внимание на запущенность нового микрорайона.

— Было необходимо проверить состояние территории возле микрорайона Раздольного. Участок принадлежит ЗАО ЦСК. Однако в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, стройка не ведется. Территория огорожена забором, но стройматериалы с площадки разворовывают, в том числе разбирают ограждение. На площадке вырыт котлован, валяется строительный мусор, — рассказала об увиденном Гончарова.

Она отметила, что еще в сентябре 2018 года администрация Бердска направила письмо управляющему ЦСК с требованием привести стройплощадку в соответствие. Но никаких мер до сего времени не принято. Наталья передала информацию в управление градостроительства, но уверена, что в Раздольном необходим более жесткий контроль.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев подтвердил, что строительная компания, застраивавшая Раздольный, находится в стадии банкротства.
— Мы не раз выходили на конкурсного управляющего, но никакие действия не принимаются. Разрешения на строительство у них уже закончились, констатировал Каравайцев.

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал усилить контроль так, чтобы были видны результаты работы с нерадивым застройщиком. По мнению главы города, котлован на стройплощадке представляет реальную опасность.

— Банкрот он, не банкрот — не важно. Начинаются каникулы. Стройка — это любимое место каждого ребенка. Первая наша задача — обеспечить безопасность. Вторая — огородить этот пустырь заросший, — распорядился Шестернин.

Он поручил Каравайцеву доложить в ближайшее время о том, как он планирует поступить с заброшенной стройплощадкой в микрорайоне Раздольном.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина, живущая в Раздольном, с одной стороны, заброшенная стройка им не мешает, хотя находится в непосредственной близости к жилым домам. Как мать двоих маленьких детей ее беспокоит угроза несчастного случая. Поэтому она приветствует стремление власти навести там порядок.

Кроме того, Марина высказала другие пожелания: сделать разбитую дорогу, пустить больше автобусов (если транспорт сломается, люди с детьми идут прямо по дороге минут 20 до остановки «Боровой», чтобы сесть на маршрутку и попасть в Бердск), открыть в микрорайоне магазин и аптеку.

Здесь будет город-сад?

Переселение в микрорайон Раздольный началось в 2012 году. Тогда были построены одноэтажные дома. Люди продавали квартиры и переезжали ближе к природе, польстившись на красивые обещания застройщика.

В мае 2014 года представители Раздольного на заседании инвестиционного совета в мэрии Бердска рассказывали о перспективах своего проекта, который, по их мнению, положительно изменит имидж города и его экономику. Если тезисно процитировать Руслана Бойванова и Юрия Лохова, представлявших Раздольный, то новый микрорайон — это:

одна из точек роста Бердска, глобальный подход и мечта, будущий кластер инновационных предприятий и наукоемких производств, жилье для умных людей, европейские виллы с мастерскими и магазинчиками, где найдут себе место и ученые, и ремесленники.

Тогда речи эти очевидно понравились и. о. мэра Бердска Андрею Михайлову. Он выразил готовность поддерживать проект под названием «Раздольный», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

А жители тем временем написали обращение на имя президента Путина. Жалобу спустили в областное правительство. 20 июня жители встретились с врио министра строительства Денисом Вершининым. В ответе чиновник пишет, что еще 24 апреля проведена внеплановая документальная проверка документов застройщика ЦСК. Выявлены административные правонарушения, по которым предусмотрена ответственность по ч. 3 и ч. 4 ст. 14.28 КоАП — нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве.

«Курьер. Среда. Бердск» обращался непосредственно к застройщику, чтобы получить конкретные ответы на заданные жителями вопросы.

Так на вопрос редакции: «Почему прекратилось финансирование проекта Раздольного?», представитель компании уточнил, что финансирование не прекратилось, а один из финансирующих банков (Глобэкс) не пролонгировал кредитную линию (как это было оговорено). Он попросил досрочно погасить кредит.

Вызвано это в основном макроэкономическими причинами (в первую очередь санкциями Запада к российской банковской системе), в результате которых значительная часть российских банков практически прекратила выдачу новых кредитов, либо существенно ужесточила требования и повысила процентные ставки.

— Тем не менее нашим предприятием ведется интенсивная работа по организации нового (дополнительного) финансирования как в других банках, так и за счет (в очередной раз) денежных средств акционеров проекта, — уточняет представитель. — По нашим планам полноценное финансирование будет возобновлено в августе.

Это был 2014 год. С тех пор в Раздольном возведено 6 трехэтажных двухподъездных дома, несколько десятков одноэтажных. А местные жители много лет мучились из-за отсутствия газа, воды, электричества. И никакой инфраструктуры. Обещанного города-сада не случилось.

Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска

Раздольный стоит особняком


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вон сколько места для строительства есть, можно целый город выстроить. Оставьте место под парк на южном в покое)

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