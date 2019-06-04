Церковь адвентистов седьмого дня снесли в Новосибирске

В Новосибирске приставы снесли церковь адвентистов седьмого дня. Постройку признал незаконной суд. Истцом выступала мэрия Новосибирска. Прошло больше года прежде, чем приставы пришли исполнять решение суда. Сектанты пытались оказать им сопротивление, потом действовали официальным способом — написали письмо властям.

— Верующие уповают на милость Господа и надеются, что на каком-то этапе органы исполнительной власти остановятся. Адвентисты всегда выступают за здоровый диалог с властью, стремятся быть законопослушными гражданами, — говорилось в письме на имя мэра города Анатолия Локтя.

Но эпистолярный жанр не помог: приставы исполнили решение суда. Коттедж сравнял с землей экскаватор. Адвентисты сетуют, что уничтожены несколько миллионов рублей.

— Все-таки это здание было построено на добровольные пожертвования. Деньги серьезные — больше миллиона, они и так нелегко даются… А теперь все это хотят сравнять с землей. В здании лежали наши книжки, Библия в основном, — говорит Радион Демко, собственник участка. — Что-то нам дали вынести, что-то — нет, что-то выкинули в окошко. Выкидывали в окно нашу духовную литературу. Чувства верующих это ущемляет.

Напомним, на двухэтажную церковь сектантов пожаловались соседи, жители частного сектора по улице Хасановская. Они написали в мэрию. Чиновники изучили вопрос и поняли, что «Дом молитв» — незаконный. На участке раньше стоял одноэтажный дом, а его по-тихому заменили на огромный кирпичный коттедж. Далее администрация противостояла адвентистам в суде, сектанты процесс проиграли, но до последнего «уповали на милость Господа» и мэра.

Источник: nsk.kp.ru