Дно пляжей невозможно обследовать из-за низкого уровня воды в Обском море в Бердске

Не раньше середины июня официально откроется пляжный сезон в Бердске. Между тем в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, поступают заявки на обследование дна городских пляжей.

Заявки поступили от пляжей «Старый Бердск» и «Дюны», а также ДОЦ им. Дубинина, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Однако приступать к обследованию дна еще рано — слишком низок уровень воды в водохранилище, отметил Сергей Валерьевич.

Решение об открытии пляжей принимает бердская горадминистрация и ГИМС, обычно это происходит с середины июня, акцентировал Козин.

Напомним, летом прошлого года были открыты такие пляжи как «Старый Бердск», «На камнях», «Дюны», «Сосновка», «Былина». Одновременно с этим в некоторых местах купаться категорически запретили. К ним относились:

улица Линейная, в районе яхт-клуба и ресторанного комплекса «АкваЛэнд»,

м-он Северный, в районе яхт- клуба «Роял Марин»;

улица Морская, в районе курорта-отеля «Крона»;

территория Бердского санатория, в районе базы отдыха «Бердская коса»;

улица Линейная, в районе базы отдыха «Бердская заимка»;

улица Морская, в районе базы отдыха «Зелёный остров»;

улица Морская, в районе базы отдыха «Голубое озеро»;

улица Попова, в районе пансионата «Лесная сказка».