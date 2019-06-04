Церковь адвентистов седьмого дня снесли в Новосибирске
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Дно пляжей невозможно обследовать из-за низкого уровня воды в Обском море в Бердске
Провалили указ Путина по повышению зарплат медработникам 50 регионов России
Толстых людей стало в два раза больше в России
Осетия помнит: О подвиге брата жительницы Бердска Петре Барбашове знают все владикавказцы
Учителя без образования начнут работать в школах России
Обанкротившийся застройщик бросил стройку в Раздольном микрорайоне Бердска
Воры стащили 100 метров дороги в Томской области
Матери избитого ребенка вернула деньги воспитатель частного детсада в Бердске