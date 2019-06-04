Изрубил топором чиновника безумный житель Сахалинской области

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Опасный фальсификат молока предприятий «фантомов»обнаружили в Новосибирске
Когда в Дудинке Красноярского края пенсионер поджог здание администрации и сказал,что чиновники у него все отобрали и этот случай из той-же оперы. Все представители власти заслужили такое отношение.
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