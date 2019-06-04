Изрубил топором чиновника безумный житель Сахалинской области

Уголовное дело заведено в отношении сахалинца, напавшего в понедельник днем с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска в здании городской администрации, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

«В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-служб, 3 июня во второй половине житель Холмска в холле здания администрации Южно-Сахалинска нанес топором, принесенным с собой, не менее пяти рубленых ран в области головы и тела одному из сотрудников мэрии. Находившиеся рядом люди скрутили его и вызвали полицию.

«Подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Интерфакс