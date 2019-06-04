Воры стащили 100 метров дороги в Томской области

Бетонные плиты исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области, покрытие пропало на участке длиной около 100 метров, сообщил РИА Томск сельский глава Иван Насонов. По данным главы района Алексея Сидихина, шесть «КамАЗов», перевозивших 100-150 плит без документов, задержаны. Полиция проводит проверку.

«Часть плит сняли непосредственно с дороги Катайга – Степановка, примерно на 40-м километре от Степановки. Около 100 метров снято плит… Тот участок, где сняли – там ездят теперь рядышком с дорогой лесовозы и другие машины», – сказал Насонов, уточнив, что эта дорога единственная, по которой можно проехать в Катайгу.



Он также отметил, что в основном дорога до Катайги – грунтовая. Ею пользуются как лесозаготовители, так и местные таксисты и частные автовладельцы. Бетонный фрагмент был построен в виде «колесопровода» (два ряда плит под колею лесовозов) еще при советской власти. По информации от катайгинских депутатов, плиты были вывезены с дороги примерно неделю назад.

По словам Сидихина, сотрудники ГИБДД и администрации Верхнекетского района задержали шесть «КамАЗов», которые перевозили без документов порядка 100-150 бетонных плит. Предположительно, они были сняты с одной из технических лесовозных дорог и муниципальной дороги Степановка – Катайга. Если экспертиза грунта, взятого с плит, подтвердит это, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Начальник Верхнекетского ОМВД Владимир Уласов, в свою очередь, подтвердил РИА Томск, что информация о краже плит проверяется.

По данным из открытых источников, население Катайги – около 1000 человек. Село находится практически на границе с Красноярским краем. Расстояние до ближайшего села – Степановки – около 80 километров.

Источник: riatomsk.ru