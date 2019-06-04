Осетия помнит: О подвиге брата жительницы Бердска Петре Барбашове знают все владикавказцы

С дружеским визитом 31 мая Бердск посетили представители республики Северная Осетия-Алания. Гостей познакомили с городом. Ближе к вечеру в городском историко-художественном музее они встретились с ветераном Великой Отечественной войны, зятем Героя Советского Союза Петра Барбашова Николаем Илюшечкиным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фронтовик из Венгеровского района Петр Барбашов 9 ноября 1942 года у села Гизель под Владикавказом закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Похоронен Петр Парфенович в братской могиле в Северной Осетии. В 1983 году на месте подвига Барбашова был установлен памятник. Он представлял собой мемориальный комплекс из скульптуры воина-автоматчика, бросающегося в атаку, братского захоронения воинов подразделения Петра Барбашова, а также мемориального дзота и березовой аллеи.

Мемориальный комплекс «Барбашово поле» торжественно открыли в мае 2018 года. У входа расположилась аллея Героев Советского Союза — уроженцев Северной Осетии. Почетное место в экспозиции настоящей военной техники времен Великой Отечественной войны занял легендарный танк Победы – ИС-3, участвовавший в историческом параде Победы в Берлине.

Особой достопримечательностью военно-исторического мемориала стал легендарный дзот, который закрыл своим телом 23-летний сибиряк Петр Барбашов, дав возможность однополчанам занять заветную высоту. Ранее закрытое полуразрушенное сооружение превратилось в полноценный музей.

Сотрудники Дома дружбы бердского историко-художественного музея узнали о том, что в Северной Осетии в этом году открылся мемориальный комплекс «Барбашово поле» и то, что родная сестра Петра Барбашова Зинаида Илюшечкина с 1969 года живет в Бердске. Они вышли на горадминистрацию с инициативой связаться с руководством Северной Осетии и выразить признательность за сохранение памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова. Мэрия наладила связь с министерством МВД Северной Осетии, откуда в Бердск прислали фильм «Барбашово поле». Чуть позже в бердском музее прошел открытый урок, посвященный подвигу Героя Советского Союза Петра Барбашова.

— Во Владикавказе в январе прошел сюжет о Петре Барбашове, о тех мероприятиях, которых проводили в Бердске. В Новосибирск на гастроли приехал коллектив театра кукол из Владикавказа. Они узнали, что родина Петра Барбашова находится здесь, появилось желание встретиться с родственниками Петра Барбашова, поблагодарить их, сказать, что Северная Осетия, Владикавказ, жители, власть помнят подвиг и чтят память о Петре Барбашове. Директор театра решил приехать в Бердск, познакомиться с городом, его работой, деятельностью и встретиться с родными. Каждый школьник, каждый ребенок, каждый человек практически во Владикавказе знает Петра Барбашова. Благодаря ему немецкие войска не захватили город. Лично он один спас от этого город, — рассказал представитель республики Северная Осетия-Алания в СФО Отар Макиев.

Автор видео Галина Панчева



Бердск для них стал открытием, признался директор Владикавказского театра кукол Аслан Галаов.

— Исторические нити, которые связывают Владикавказ и Бердск, это, конечно, заслуга Петра Барбашова, который в юном возрасте пожертвовал своей жизнью во имя населения Осетии — закрыл грудью вражеский дзот, тем самым дал возможность Красной армии провести контрнаступление. Недавно мы отметили 74 годовщину Великой Победы. Помимо этого праздника в Северной Осетии каждую осень отмечают дату по освобождению Владикавказа. Барбашово поле — это уникальный мемориал на территории Осетии еще с советских времен. Возле памятника Петру Парфеновичу Барбашову принимали детей в октябрята, пионеры, комсомол. Ежегодно у памятника проходят парадным строем воинские подразделения. Сегодня этот мемориал курирует министерство внутренних дел Северной Осетии, уделяет ему большое внимание. Когда мы прилетели в Новосибирск и узнали, что близкие родственники Петра Парфеновича проживают в Бердске, мы решили обязательно приехать сюда. Спасибо нашему ветерану Николаю Семеновичу, зятю Петра Парфеновича, супругу его младшей сестры. Мы сегодня с ним очень тепло пообщались, передали слова благодарности супруге. Для нас это очень ценно и чтимо, это не просто сухие и казенные слова, которые можно сказать на пресс-конференции, на самом деле осетинский народ очень благодарен этому человеку. Рубеж обороны Владикавказа связан с одним именем. Это имя Петра Барбашова, — отметил Галаов.

Автор видео Галина Панчева



Театр кукол из Владикавказа впервые посетил Сибирь. Галаов надеется, что это станет доброй традицей. И они уже думают о том, чтобы в следующем году посетить несколько сибирских городов. Скорее всего, первым городом, куда приедет театр, будет Бердск, предположил Галаов.

Отар Макиев обратил внимание на то, что нигде в России и постсоветском пространстве нет ни одного именного мемориального комплекса, кроме как Петру Барбашову. Так решил народ Осетии. Это знак уважения.

В советский период все знали имя Александра Матросова, но Петр Барбашов совершил такой подвиг раньше, но так распорядилась история, что весь Советский Союз знал имя Матросова, а имя Барбашова оставалось в его тени, подчеркнул Галаов. Все патриотические организации Северной Осетии, а их очень много, занимаются тем, что продвигают имя Петра Барбашова, совершившим подвиг первым.

Автор видео Галина Панчева



— Передавайте большой привет супруге со словами благодарности и словами, что Осетия помнит, — обратился к Николаю Илюшечкину Галаов.

В Бердске, как и в Осетии, каждый школьник должен знать имя Петра Барбашова, о его подвиге, чтобы они знали и гордились этим, заверил Макиев. Чтобы молодежь Бердска побывала на Барбашовом поле и почувствовала его эмоцию, а дети из Северной Осетии посетили Бердск и поблагодарили родных за Петра Барбашова, совершившего подвиг во имя осетинского народа, пожелал Макиев. Имя Петра Барбашова и его подвиг должны знать все бердчане, подчеркнул Макиев.

Автор видео Галина Панчева



Аслан Галаов был приятно удивлен тому, что в бердском Доме Дружбы есть уголок Северной Осетии, хотя культурного центра в городе нет. Он выразил надежду, что с каждым годом связь между Владикавказом и Бердском будет укрепляться не только в сфере патриотического воспитания молодежи и не только по случаю празднования каких-либо дат.

У Аслана Галаова спросили, узнал ли он в Бердске что-то новое о Петре Барабашове.

— Ничего нового. Биография Петра Барбашова досконально изучена в Северной Осетии. Я помню уроки памяти, которые проходили в школе, где подробно рассказывали об этом человеке. Новое — это то, что в Бердске живут его близкие родственники, — ответил Галаов.

Николай Илюшечкин передал гостям слова благодарности осетинскому народу за память о Петре Барбашове.

Автор видео Галина Панчева

